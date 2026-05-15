Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 15.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Žofia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

15. mája 2026

Nórom velia otec tréner so synom manažérom. V tíme chýba veterán Zuccarello


Tagy: Generálny manažér MS v hokeji 2026 otec a syn Tréner

Patrick Thoresen je legenda nórskeho hokeja, ale známy je aj jeho otec Petter Thoresen. Všetko o MS v hokeji 2026 Nórskemu tímu patrí v ...



Zdieľať
czech_republic_ice_hockey_worlds_55304 scaled 1 676x451 15.5.2026 (SITA.sk) - Patrick Thoresen je legenda nórskeho hokeja, ale známy je aj jeho otec Petter Thoresen.


Všetko o MS v hokeji 2026

Nórskemu tímu patrí v rebríčku IIHF až 12. priečka, ale ambíciu na majstrovstvách sveta má rovnakú ako Slovensko – postúpiť do štvrťfinále.

Pred rokom v dánskom Herningu vybojovali Nóri v základnej skupine iba jedno víťazstvo a skončili celkovo o jednu priečku za Slovákmi na 12. mieste.

To im však neprekáža postaviť si výkonnostnú latku oveľa vyššie. V tíme majú osem hráčov z najvyššej švédskej súťaže SHL a jeden z nich, obranca Max Kroghdal, získal nedávno švédsky titul ako spoluhráč Olivera Okuliara v tíme Skelleftea AIK

"Cieľ je bezpochyby dostať sa do štvrťfinále. Vždy to tak bolo,” povedal odhodlane Patrick Thoresen pre nórske médiá.

Thoresen je legenda nórskeho hokeja. V kariére absolvoval ako hráč desať majstrovstiev sveta a na MS 2012 v Helsinkách bol s 18 bodmi druhý najproduktívnejší hráč šampionátu a dostal sa ako prvý Nór v histórii aj do All-star výberu MS.

Trénerská genéza


Ešte predvlani bojoval s Nórskom v kvalifikácii o postup na zimné olympijské hry do Milána. To je však už minulosť, aktuálne je vo Fribourgu ako generálny manažér reprezentácie a čo je ešte pikantnejšie, hlavným trénerom je jeho otec Petter Thoresen.

Pôvodný tréner Nórov Tobias Johansson vlani po MS abdikoval a pôvodne ho mal nahradiť Sjur Robert Nilsen. Diagnostikovali mu však rakovinu, preto sa kormidlo posunulo do rúk otca Thoresena. Národný tím Nórska viedol už v rokoch 2016 - 2022, ale tentoraz s tým nepočítal.

"V máji som mal iné plány ako byť stále na klzisku. Chcel som sa zlepšiť v golfe, ale budem si musieť počkať. Nebol som pripravený ešte raz prevziať reprezentáciu, ale okolnosti so Sjurom boli veľmi špeciálne, a tak som šiel pomôcť,” priznal Petter Thoresen pre TV2.

Premyslel si to


Po tom, čo v tejto sezóne doviedol Storhamar k domácemu ligovému aj pohárovému zlatu, teraz čaká úloha pokúsiť sa o prenikavejší úspech na reprezentačnej úrovni.

"Keď som si to premyslel, došiel som k záveru, že sa teším na túto výzvu. V konečnom dôsledku bolo ľahké povedať synovi áno,” doplnil Thoresen starší.

Pikantné na celom príbehu je aj to, že Patrick Thoresen ešte pred dvoma rokmi hral v Storhamare ako kapitán pod vedením svojho otca. Teraz na MS sú úlohy obrátené.

"Veľa o tom nepremýšľame. Sme zvyknutí na seba,” zhodli sa obaja pre tv2.no.

Mladíci z AHL


Nóri majú v tíme aj dvoch zaujímavých hráčov zo zámorskej AHL. Dvadsaťročný obranca Stian Solberg má iba 20 rokov, ale v tíme San Diego Gulls si pripísal 12 gólov a 12 asistencií.

Okrem dvadsatrojky draftu do NHL spred dvoch rokov majú Nóri k dispozícii aj o rok staršieho útočníka Noaha Steena, ktorý odohral sezóne vo švédskom Ôrebre, ale v jej závere sa presunul do AHL a tímu Syracuse Crunch. Dovedna si pripísal 13 gólov a 10 asistencií.

Bez Zuccarella a Lilleberga


Vedenie nórskej reprezentácie malo záujem aj o dvoch hráčov z NHL, ale obaja povedali nie. Prvým je ostrieľaný útočník Mats Zuccarello z Minnesoty a druhým obranca Emil Lilleberg z Tampy Bay.

"Mats má 38 rokov a jeho telo volá po odpočinku. A jeho rodinná situácia si vyžaduje jeho prítomnosť. Plne rešpektujeme, že tentoraz nebolo vhodné, aby prišiel na majstrovstvá sveta,” vysvetlil Patrick Thoresen.

Veľký talent nepríde


Čo sa týka Lilleberga, doliečuje si zranenie zo začiatku sezóny, keď dostal pukom do tváre.

"Je jasné, že Lilleberg je nesmierne dôležitý pre naše mužstvo. Nie je náhoda, že hrá v Tampe. Musí ho však zastúpiť niekto iný,” povedal o spoluhráčovi útočník Nórov Andreas Martinsen.



Nóri majú v zámorí ešte jeden veľký talent. Michael Brandsegg-Nygaaard odohral v tejto sezóne 14 zápasov za Detroit a momentálne zarezáva v play-off AHL v drese Grand Rapids Griffins.

"Má skvelú formu a veľmi by sme ho chceli mať na šampionáte. Avšak Grand Rapids patria k favoritom na zisk Calder Cupu. Nemôžeme ho získať za každú cenu,” podotkol tréner Thoresen.


Zdroj: SITA.sk - Nórom velia otec tréner so synom manažérom. V tíme chýba veterán Zuccarello © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Generálny manažér MS v hokeji 2026 otec a syn Tréner
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Martin Pospíšil sa teší, že bude hrať po boku brata Kristiána. Proti každému súperovi treba mať rovnaké nastavenie – FOTO
<< predchádzajúci článok
Na súpiske Slovákov pre MS 2026 chýba len útočník Nauš. Kapitánom bude Hrivík – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 