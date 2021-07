Martin Réway bude aj v nasledujúcej sezóne Tipos extraligy pôsobiť v tíme HC Košice

Réway preukázal svoje kvality

Poprad posilní Kanaďan

2.7.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Martin Réway bude aj v sezóne 2021/2022 pôsobiť v extraligovom klube HC Košice . Informáciu priniesol oficiálny web "oceliarov".Dvadsaťšesťročný účastník MS 2016 prišiel do Košíc v lete 2020 a v uplynulom ročníku v najvyššej slovenskej súťaži odohral 42 duelov s bilanciou 12 gólov a 19 asistencií. V minulosti hral v slovenskej extralige aj za Poprad, v Slovane Bratislava si zahral KHL.“Som rád, že Martin ostáva v Košiciach a teším sa na jeho nezištné prihrávky a pekné góly. Po kvalitnej príprave a sústredenom tréningu má všetky parametre a skúsenosti na to, aby bol rozdielovým hráčom, čo je pre nás veľmi dôležité,” uviedol výkonný riaditeľ HC Košice Miloslav Klíma “Martin v minulej sezóne preukázal svoje kvality a ja som presvedčený, že to zďaleka nie je jeho maximum. Pevne verím, že pod vedením skúsených trénerov to Martin rozbalí naplno a ukáže všetkým, čo v ňom je,” doplnil športový manažér košického klubu Gabriel Spilar V najvyššej slovenskej hokejovej súťaži tiež Dukla Trenčín predĺžila spoluprácu s 30-ročným centrom Lukášom Paukovčekom, ktorý počas celej kariéry pôsobí na Slovensku. V Banskej Bystrici zase pokračuje 23-ročný krídelník Filip Vašaš.Novou tvárou u vicemajstra z Popradu je kanadský krídelník Joe Basaraba, ktorý v minulosti hral aj v Slovane Bratislava a uplynulú sezónu strávil v Rumunsku.