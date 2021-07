Nagy aj Podmaníková predsa pôjdu na olympiádu do Tokia, dostali pozvánku od FINA

Pozvánka pre plavcov potešila

Najmenšia slovenská výprava

2.7.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenskí reprezentanti v plávaní síce nesplnili ostré limity pre účasť na OH v japonskom Tokiu, dvaja z nich sa však predstavia pod piatimi kruhmi na základe pozvánky Medzinárodnej plaveckej federácie (FINA). Ako informuje oficiálny web Slovenskej plaveckej federácie (SPF), Richard Nagy Andrea Podmaníková sa v Tokiu predstavia v dvoch disciplínach.Kým 28-ročný Nagy štartoval už na OH v roku 2016 v brazílskom Riu de Janeiro, pre 23-ročnú Podmaníkovú to bude olympijská premiéra."Som rád, že sa to podarilo. Je škoda, že tentokrát to nebolo cez A-limit a doteraz som na to potvrdenie čakal, ale vyšlo to, teším sa a hurá do poslednej fázy tréningu," komentoval potvrdenie olympijskej účasti Richard Nagy na webe SPF.Rodák zo Želiezoviec sa v Tokiu predstaví na 200 m motýlik a 400 m polohové preteky. Na polohovke v minulosti získal striebro na ME 2016 v dlhom bazéne v Londýne.Podmaníková ako rodáčka z Topoľčian sa na OH predstaví na 100 m a 200 m prsia. "Včera podvečer som sa dozvedela jednu z najkrajších správ. Správu, ktorú stále spracovávam. Aj keď s odretými ušami som sa dostala aj s Richardom Nagym na tohtoročné OH. Som hrdá a odhodlaná reprezentovať Slovensko v Tokiu. Chcela by som sa poďakovať všetkým ľuďom, ktorí sa podieľali na mojej ceste a tak aj prispeli k dosiahnutiu môjho sna. Taktiež ďakujem všetkým, ktorí mi fandili a verili aj v nepriaznivých momentoch," cituje SPF Podmaníkovú.Prezidenta SPF Ivana Šuleka potešila pozvánka pre dvojicu plavcov zo Slovenska. "S veľkým potešením som prijal správu od FINA, že účasť na OH v Tokiu má potvrdenú aj jeden muž a jedna žena zo Slovenska. Veľmi by som si želal, ak by FINA posunula do Tokia ešte aspoň dvoch plavcov so splneným B-limitom, nie je to však v našich rukách. Naši športovci si to určite zaslúžia, nakoľko mali pre pandémiu najdlhšie zatvorené športoviská a potrebujeme všetci motiváciu pre naše štyri športy," povedal.Slovenskí plavci síce nefigurujú vo výprave SR schválenej štvrtkovým valným zhromaždením Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV), o ich akceptácii teraz môže rozhodnúť výkonný výbor SOŠV.Do Tokia by podľa aktuálnych čísel malo cestovať 41 reprezentantov SR - deväť atlétov, sedem reprezentantov v športovej streľbe, piati rýchlostní kanoisti, štyria vodní slalomári, traja tenisti a traja stolní tenisti, v cyklistike bratia Peter Juraj Saganovci a v plávaní spomenuté duo.Po jednom zástupcovi bude mať Slovensko v bedmintone, golfe, boxe, lukostreľbe, športovej gymnastike a zápasení. V Japonsku pravdepodobne bude mať Slovensko najmenšiu výpravu športovcov na OH v ére samostatnosti, doterajším minimom bolo 47 reprezentantov v Londýne 2012.