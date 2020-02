Martin Réway sa vracia na Slovensko a bude hrať v Tipsport lige za HK Poprad

"Kamzíci" majú vysoké ambície

Réwayove problémy so srdcom

12.2.2020 (Webnoviny.sk) - Martin Réway a HK Poprad sa dohodli na zmluve do konca aktuálnej sezóny. Niekdajší reprezentant a veľký talent slovenského hokeja sa len nedávno zapojil do tréningového procesu pod Tatrami, k dohode s momentálne štvrtým tímom tabuľky Tipsport ligy došlo veľmi rýchlo."Prostredníctvom svojho agenta Martin prejavil záujem prísť k nám a dohodli sme sa na jeho pôsobení v HK Poprad,” povedal po podpise zmluvy riaditeľ popradského klubu Ľudovít Jurinyi, cituje ho portál hkpoprad.sk.Podpisom ďalšieho korčuliara potvrdilo vedenie vysoké ambície v tejto sezóne. Réwayova pozícia v tíme bude záležať na výkonoch. "Veríme, že pomôže schopnosťami, ktoré má. Samozrejme, bude záležať na jeho výkonnosti, aby zapadol do nášho tímu. Máme veľa šikovných hráčov a potrebujeme mať najmä širší káder,” doplnil Jurinyi.Réway sa v uplynulých mesiacoch snažil nakopnúť kariéru v českom Kladne, kde mu dala šancu klubová legenda Jaromír Jágr. Neviedlo to k želanému výsledku, lebo posledný súťažný zápas v drese "Rytierov" odohral ešte na sklonku roka 2019. Celkovo absolvoval 17 zápasov s bilanciou žiadny gól a šesť asistencií.Nevyspytateľný a tiež značne kontroverzný útočník je bronzový medailista z majstrovstiev sveta hráčov do 20 rokov spred piatich rokov, dokonca bol vtedy v kanadských mestách Toronto a Montreal jedným z lídrov slovenského tímu. Neskôr mu lekári zistili problémy so srdcom a na jeden rok si dal od hokeja pauzu.Odvtedy sa 25-ročný kreatívny útočník snaží uchytiť na vyššej či nižšej hokejovej úrovni, ale zatiaľ sa mu nedarí. Skúsil to v tíme zámorskej AHL Laval Rocket , v drese Slovana Bratislava KHL aj v druhej najvyššej švédskej súťaži v mužstve Tingryds AIF či dokonca treťoligovom Dolnom Kubíne. Všade to bolo len na niekoľko zápasov.