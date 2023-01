Martin Réway skončil v nemeckom druholigovom Freiburgu, bol štvrtým najproduktívnejším hráčom tímu

23 bodov v 20 zápasoch

2.1.2023 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Martin Réway už nie je hráčom nemeckého druholigového Freiburgu. Dvadsaťsedemročný niekdajší veľký talent slovenského hokeja totiž opúšťa tím DEL2 po vzájomnej dohode.Informáciu priniesol oficiálny web deviateho tímu štrnásťčlennej druhej najvyššej nemeckej súťaže.Martin Réway za EHC Freiburg odohral v tejto sezóne 20 ligových duelov a mal priemer viac ako bod na zápas. Nazbieral totiž 23 kanadských bodov za 6 presných zásahov a 17 gólových prihrávok.Odchádza však preč napriek tomu, že je štvrtý najproduktívnejší hráč mužstva."Martin nemal jednoduchý vstup do sezóny a v našom tíme si prial inú pozíciu, než akú má. Spoločne sme sa preto dohodli na ukončení spolupráce, aby sme mu dali možnosť získať viac času na ľade inde. Po návrate zranených hráčov máme dostatočne široký káder na to, aby sme Martinovi kládli nejaké prekážky,“ komentoval situáciu slovenský športový riaditeľ klubu Peter Šalmík. Nemecký tím už hľadá na uvoľnené miesto legionára vhodné typy.Martin Réway prišiel do Freiburgu pred aktuálnou sezónou, predchádzajúcu strávil na hosťovaní z Košíc v českej druholigovej Porube.Za spomenuté Košice hral v ročníku 2020/2021, predtým na Slovensku aj za extraligový Poprad či Slovan Bratislava v KHL. Krátko pôsobil aj v treťoligovom Dolnom Kubíne.V Európe zbieral skúsenosti už aj vo švédskej Allsvenskan v družstve Tingsryds AIF, v českej extralige v Kladne aj Sparte Praha, vo Švajčiarsku v klube HC Fribourg-Gottéron. V zámorí okrem juniorskej QMJHL bol krátko aj v AHL v tíme Laval Rocket.Jeho doterajšiu kariéru výrazne ovplyvnili zdravotné problémy, pre ktoré vynechal celú sezónu 2016/2017.S juniorskou reprezentáciou SR získal bronz na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov v sezóne 2014/2015. So slovenským seniorským výberom sa predstavil na MS v rokoch 2014 a 2016.