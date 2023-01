Djokovič má za sebou prvý duel v Austrálii, návštevnosť bola nezvykle vysoká a diváci kričali „Novak, Novak“

Zápas mal vysokú návštevnosť

Ide si po desiaty titul

Vyhostenie pre chýbajúce očkovanie

2.1.2023 (Webnoviny.sk) - Srbský tenista Novak Djokovič sa v austrálskom Adelaide dočkal vrelého privítania od fanúšikov. Tridsaťpäťročný belehradský rodák do súťažného diania v roku 2022 vstúpil vo štvorhre po boku Kanaďana Vaseka Pospisila, s ktorým podľahli Tomislavovi Brkičovi z Bosny a Hercegociny s Ekvádorčanom Gonzalom Escobarom 6:4, 3:6, 5:10 (zápasový tajbrejk).Djokovič pritom pred necelým rokom nútene opustil Austráliu, úrady ho vyhostili pre problémy s potvrdeniami o chýbajúcom očkovaní proti ochoreniu COVID-19. Srb dostal aj zákaz vstupu do Austrálie na tri roky, ten však krajina v novembri zrušila.Ako informuje web BBC.com, na zápas 21-násobného grandslamového šampióna bolo zvedavých nezvykle veľa ľudí. A už pri príchode na kurt ho hľadisko vítalo pokrikom "Novak, Novak".Aktuálna päťka svetového rebríčka napriek prehre zostala na kurte ešte istý čas, s priaznivcami sa fotografovala a rozdávala autogramy. V utorok čaká Djokoviča aj prvý tohtosezónny duel v dvojhre, vyzve v ňom Francúza Constanta Lestienna.Hlavným cieľom Novaka Djokoviča v Austrálii je zisk jubilejného desiateho singlového titulu na Australian Open v Melbourne. Tento grandslamový turnaj sa začne 16. januára.Ak by to Srb dotiahol v Melbourne až k titulu v dvojhre, v počte grandslamových titulov by sa vyrovnal lídrovi v tejto štatistike Španielovi Rafaelovi Nadalovi. Novak Djokovič vlani v januári priletel do Austrálie v čase stúpajúceho počtu prípadov nákazy koronavírusom. Srb pritom nie je zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19. Predpisy hovorili jasnou rečou, že do krajiny môže vstúpiť buď s očkovaním alebo na základe lekárskej výnimky. A práve tá bola "kameňom úrazu".Desaťdňová sága, počas ktorej miestne úrady skúmali opodstatnenosť dokumentov, vyvrcholila zrušením tenistovho víza a jeho vyhostením.