Martin Višňovský z Chiki Liki Tu-A: Z kapelníkov sa stali spisovatelia

Na pandémiu nového koronavírusu dopláca aj slovenská hudobná scéna. Výnimkou nie je ani skupina Chiki Liki Tu-A. Vlani odohrali 11 koncertov. Návrat na pódiá je zatiaľ v nedohľadne. Ako to zvládajú Prešovčania?





„Asi ako každá kapela. Každý sa snaží rozmýšľať, čo bude. Každý si najskôr myslel, že to po nejakom období skončí a naštartuje sa znova. Teraz to vyzerá, že to obdobie bude oveľa dlhšie, čiže už reálne vidíme, že ten nábeh do toho, čo sme poznali, čo bolo predtým, bude približne v roku 2024, 2025. Pôjde to veľmi, veľmi postupne. Všetko je teraz cez internet, to aspoň trocha funguje. Čiže nejaký ten kontakt s publikom. Tam niekde sme a snažíme sa psychicky držať nad vodou. Na Slovensku sú kapely odkázané na koncerty, takže aj najlepšie promo novej nahrávky je koncert. Živý zážitok chýba,“ uviedol pre TASR líder skupiny Martin Višňovský.Viacerí interpreti sa rozhodli pre on-line koncerty. Kapely sú za aj proti. „Bude to už rok, keď sme to skúšali prvýkrát. Prvé tri skladby boli zvláštne, a potom akoby muzikantovi preplo a je to rovnaké, ako keď natáčaš pre televíziu, tam tiež nie je publikum a berie sa to ako relácia o hudbe. Pri on-line je omnoho väčšia sloboda ako pri televíznej výrobe, lebo to nie je brané úplne vážne, je to akoby záber zo skúšobne,“ dodal Višňovský.Muzikanti nemajú v rukách nástroje. „Každý s tými rukami robí úplne iné veci, väčšinou stavebné úpravy či drobné opravy. Jednoducho všetko to, čo sme počas muzikantského roka nestihli a čo sa za ten čas nazbieralo. A my kapelníci, z nás sa miesto muzikantov stali spisovatelia. Vypisujeme všelijaké divné papiere, predkladáme projekty. Je ich dosť a mali by sme potom vydať zbierku množstva neúspešných vypísaných papierov,“ doplnil Višňovský.Alternatívna skupina Chiki Liki Tu-A z Prešova je na scéne od roku 1995. Na svojom konte má šesť vydaných štúdiových albumov. Súčasnú zostavu tvoria basový gitarista a spevák Martin Višňovský, gitarista Ľuboslav Petruška a bubeník Tomáš Višňovský. Na jeseň 2020 plánovali osláviť 25 rokov na scéne. Zo známych dôvodov oslavu odložili.