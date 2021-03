P. Konečný: Ak nezačnú ľudia chodiť do kín, bude doba streamová

Kultúra sa z verejného života vytratila. Divadlá, hudobné kluby i kiná sú pre pandemickú situáciu stále zatvorené. "Ak nezačnú ľudia chodiť do kín, bude doba streamová," uviedol pre TASR filmový kritik a publicista Peter Konečný. Pozrel sa aj na to, čo zatvorenie kín znamená v číslach a pre celý filmový biznis.





"Kiná sú od 19. decembra 2020 zatvorené kontinuálne presne 100 dní. Na porovnanie, za 100 dní sa v nepandemickom roku 2019 predalo viac ako 1,7 milióna vstupeniek. Tržby za toto obdobie boli na úrovni 10 miliónov eur," rekapituluje Konečný. Doložil aj celkové čísla mapujúce aktívnosť kínoprevádzok z pohľadu pandémie."Jednosálovky sú zatvorené celkovo 216 dní, sieť Cinemax je zatvorená 269 dní a sieť Cinemacity 286 dní. Približné finančné straty na základe hrubých tržieb z minulých nepandemických rokov sú za roky 2020 a 2021 na úrovni 28 miliónov eur, a to predstavuje päť miliónov nepredaných lístkov (za predpokladu, že by do kín prišlo približne rovnaké množstvo divákov ako v roku 2019)," sumarizuje Konečný.Na porovnanie dáva do pozornosti aj návštevnosť kín v uplynulých rokoch a tržby, ktoré dosiahli. V roku 2019 prišlo do kín 6.529.320 divákov a tržby dosiahli sumu 37.258.401 eur. V roku 2018 zaznamenali kiná na Slovensku 5.964.758 divákov, ktorí zaplatili za vstupenky 33.040.891 eur. V roku 2017 prišlo do kín 6.692.871 divákov a tržby dosiahli 34.513.049 eur.Po otvorení kín volá aj vyše 30 slovenských dokumentárnych, hraných a animovaných filmov. Medzi nimi množstvo snímok, ktoré tvorcovia dokončili už vlani, ale ich premiéru pre pandémiu odložili. "Tých projektov, ktoré teraz čakajú na zásadný moment - otvorenie kinosál, je obrovské množstvo. Väčšina z nich nechce ísť do online prostredia, ktoré má svoje nevýhody, čaká sa na to, že sa situácia aspoň čiastočne vráti do normálneho fungovania, že sa bude dať chodiť do kina aspoň obmedzene," podčiarkol Konečný.