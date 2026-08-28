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28. augusta 2026
Martina Kreibich prichádza s piesňou S tebou je fajn: Z nápadu v telefóne vznikla skladba plná ľahkosti a pozitívnej energie – VIDEO
Videoklip nakrúcali na Ranči Pod Ostrou skalou a pôvodný plán viacerých lokácií napokon nahradila jednoduchšia verzia, ktorá podľa Martiny ešte lepšie vystihuje charakter samotnej piesne. Čo vznikne ...
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28.8.2026 (SITA.sk) - Videoklip nakrúcali na Ranči Pod Ostrou skalou a pôvodný plán viacerých lokácií napokon nahradila jednoduchšia verzia, ktorá podľa Martiny ešte lepšie vystihuje charakter samotnej piesne.
Čo vznikne z piesne, ktorú roky ukrýva telefón? V prípade Martiny Kreibich nová autorská skladba S tebou je fajn. Speváčka v nej spája chytľavý refrén, ľahkosť a osobnú výpoveď o tom, že život nemusíme mať vždy pod kontrolou – ak však máme pri sebe človeka, na ktorého sa môžeme spoľahnúť, všetko sa zvláda o čosi ľahšie. Novinku teraz predstavuje aj prostredníctvom videoklipu, ktorý vznikal na Ranči Pod Ostrou skalou.
Nová pieseň S tebou je fajn, z dielne speváčky Martiny Kreibich, nevznikla zo dňa na deň. Jej začiatky siahajú do obdobia, keď Martina trávila viac času doma, nekoncertovalo sa a ona sa začala učiť hrať na gitare. Práve vtedy vznikol prvý náčrt skladby, ktorý si speváčka jednoducho nahrala do telefónu. A tam niekoľko rokov čakal na svoju príležitosť.
„Pieseň vznikla už dávnejšie, no akosi nebol čas venovať sa jej naplno a dotiahnuť ju do finálnej podoby. Napísala som ju v období, keď sme boli dlhší čas doma, nekoncertovalo sa a ja som sa vtedy začala učiť hrať na gitare. Práve v tom období som si ju nahrala len do telefónu a niekoľko rokov zostala uložená v ňom,“ približuje Martina.
Po rokoch sa k nej však vrátila a uvedomila si, že v jednoduchom nápade sa ukrýva potenciál na hotovú pesničku. Niekoľko častí upravila a rozhodla sa skladbu posunúť ďalej – do profesionálneho štúdia. Martina oslovila Zoliho Tótha a Jimiho Cimbalu z Randalgroup.
Ich prácu poznala už z minulosti a pri tejto skladbe mala podľa vlastných slov pomerne rýchlo jasno v tom, komu ju zverí „V štúdiu som už predtým bola, hoci vtedy nešlo o moju vlastnú tvorbu. Poznala som však ich prácu a pri tejto skladbe som si na prvýkrát povedala, že práve oni budú tou správnou cestou,“ hovorí speváčka.
Hoci názov S tebou je fajn pôsobí bezstarostne, text piesne ukrýva hlbšiu myšlienku. Martina v ňom pracuje s dvoma rovinami – s neistotou, ktorú život prináša, a s istotou, ktorú človek môže nájsť v blízkosti druhého človeka. „Neviem, čo život prinesie, ale keď v tom nie som sama, nebojím sa toho. Presne toto boli pocity, ktoré som v čase písania piesne prežívala,“ vysvetľuje Kreibich.
A práve tento odkaz chce odovzdať aj poslucháčom. Nie všetky životné otázky musia mať okamžitú odpoveď. Niekedy je podľa Martiny podstatnejšie vedieť, že na ne človek nemusí hľadať odpovede sám. „Nie vždy potrebujeme poznať odpovede na všetky otázky. Niekedy úplne stačí vedieť, že na to nie sme sami. Želám si, aby moja pieseň v poslucháčoch zanechala predovšetkým pozitívnu náladu a aby im pri jej počúvaní jednoducho bolo fajn,“ dodáva Martina.
K piesni vznikol aj videoklip, ktorého námet Martina pripravovala spoločne s manželom Matejom a kameramanom Palim. Z viacerých možností napokon vybrali koncept, ktorý bol pre speváčku najosobnejší. Vo videu sa prelínajú dve polohy Martiny – veselá pesničkárka a „šlágrová diva“, ktorú jej fanúšikovia poznajú z dlhoročného pôsobenia na hudobnej scéne.
„Námet sme vytvárali spoločne s mojím manželom Matejom a kameramanom Palim. Mali sme niekoľko verzií, no za mňa bola najosobnejšia práve tá, ktorú sme napokon zrealizovali. Je založená na jednoduchosti a osobnej výpovedi, zároveň sa v nej prelínajú dve moje polohy – veselá pesničkárka a „šlágrová diva“, ktorú moji poslucháči a fanúšikovia poznajú.“
Za kamerou a produkciou stojí jej dlhoročný kamarát Pavol Varga. Videoklip nakrúcali na Ranči Pod Ostrou skalou a pôvodný plán viacerých lokácií napokon nahradila jednoduchšia verzia, ktorá podľa Martiny ešte lepšie vystihuje charakter samotnej piesne.
Nakrúcanie však nebolo úplne bez komplikácií. Hoci predpoveď sľubovala ideálny deň, realita ráno vyzerala úplne inak. „Deň nakrúcania mal byť jediným dňom v týždni, keď podľa predpovede nemalo pršať. Prekvapenie však prišlo hneď ráno po prebudení, keď sme zistili, že vonku leje ako z krhly. Našťastie asi po hodine dážď ustal a vyšlo slnko. Namiesto očakávaného tepla nás však čakal nárazový vietor, s ktorým sme bojovali počas celého nakrúcania. Z pôvodne avizovaných 23 stupňov bolo napokon iba 16,“ spomína speváčka.
O neplánovanú zábavu sa postarali aj zvieratá, ktoré sa na ranči stali tak trochu súčasťou štábu. Pri nakrúcaní totiž nechýbali kone ani zvedavý dobytok. „Za nami sa páslo nielen stádo koní, ale aj dobytok, ktorý bol miestami veľmi zvedavý. Dával nám najavo, že toto je jeho miesto a on si tu bude robiť, čo chce. Takže sme mali o zábavu postarané. Dokonca som niekedy musela na gitare hrať naozaj veľmi jemne, aby sa k nám zvieratá nepridali aj spevom,“ hovorí s úsmevom,
Nová autorská pieseň je pre Martinu jednou z aktivít popri jej dlhoročnom pôsobení v hudobnom duu Ľudovít Kašuba a Martina Kreibich. Dvojica je na scéne už viac ako 15 rokov a momentálne pokračuje v turné Život nie je čokoláda, ktoré je spojené aj s vydaním rovnomenného albumu.
Martina však popri šlágrovej tvorbe nechce zostať iba pri jednom hudobnom žánri. S tebou je fajn je toho dôkazom – je autorskou skladbou, ktorá sa od klasického šlágra odkláňa, no zároveň si nachádza cestu k poslucháčom. „Samozrejme popri tom tvorím aj svoje vlastné skladby, ako je aj pieseň S tebou je fajn, ktoré nie sú typickým šlágrom, ale zároveň je to veľmi blízke a teší ma, že ich môžem počuť aj z rádií,“ raduje sa speváčka.
Fanúšikovia sa pritom môžu tešiť na poriadnu dávku živých vystúpení. Do konca roka čaká Martinu a jej hudobného partnera viac ako 40 koncertných zastávok na Slovensku, v Česku a Poľsku. Aktuálne termíny koncertov a ďalšie novinky z hudobného sveta Martiny Kreibich nájdu fanúšikovia na jej sociálnych sieťach, ako aj na webovej stránke.
A možno práve pri najbližšom koncerte zaznie aj pieseň, ktorá niekoľko rokov čakala v telefóne na svoj správny čas. Dnes už ho má – a presne ako napovedá jej názov, S tebou je fajn.
Zdroj: SITA.sk - Martina Kreibich prichádza s piesňou S tebou je fajn: Z nápadu v telefóne vznikla skladba plná ľahkosti a pozitívnej energie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Čo vznikne z piesne, ktorú roky ukrýva telefón? V prípade Martiny Kreibich nová autorská skladba S tebou je fajn. Speváčka v nej spája chytľavý refrén, ľahkosť a osobnú výpoveď o tom, že život nemusíme mať vždy pod kontrolou – ak však máme pri sebe človeka, na ktorého sa môžeme spoľahnúť, všetko sa zvláda o čosi ľahšie. Novinku teraz predstavuje aj prostredníctvom videoklipu, ktorý vznikal na Ranči Pod Ostrou skalou.
Nová pieseň S tebou je fajn, z dielne speváčky Martiny Kreibich, nevznikla zo dňa na deň. Jej začiatky siahajú do obdobia, keď Martina trávila viac času doma, nekoncertovalo sa a ona sa začala učiť hrať na gitare. Práve vtedy vznikol prvý náčrt skladby, ktorý si speváčka jednoducho nahrala do telefónu. A tam niekoľko rokov čakal na svoju príležitosť.
„Pieseň vznikla už dávnejšie, no akosi nebol čas venovať sa jej naplno a dotiahnuť ju do finálnej podoby. Napísala som ju v období, keď sme boli dlhší čas doma, nekoncertovalo sa a ja som sa vtedy začala učiť hrať na gitare. Práve v tom období som si ju nahrala len do telefónu a niekoľko rokov zostala uložená v ňom,“ približuje Martina.
Po rokoch sa k nej však vrátila a uvedomila si, že v jednoduchom nápade sa ukrýva potenciál na hotovú pesničku. Niekoľko častí upravila a rozhodla sa skladbu posunúť ďalej – do profesionálneho štúdia. Martina oslovila Zoliho Tótha a Jimiho Cimbalu z Randalgroup.
Ich prácu poznala už z minulosti a pri tejto skladbe mala podľa vlastných slov pomerne rýchlo jasno v tom, komu ju zverí „V štúdiu som už predtým bola, hoci vtedy nešlo o moju vlastnú tvorbu. Poznala som však ich prácu a pri tejto skladbe som si na prvýkrát povedala, že práve oni budú tou správnou cestou,“ hovorí speváčka.
O neistote, istote a pocite, že na nič nemusíme byť sami
Hoci názov S tebou je fajn pôsobí bezstarostne, text piesne ukrýva hlbšiu myšlienku. Martina v ňom pracuje s dvoma rovinami – s neistotou, ktorú život prináša, a s istotou, ktorú človek môže nájsť v blízkosti druhého človeka. „Neviem, čo život prinesie, ale keď v tom nie som sama, nebojím sa toho. Presne toto boli pocity, ktoré som v čase písania piesne prežívala,“ vysvetľuje Kreibich.
A práve tento odkaz chce odovzdať aj poslucháčom. Nie všetky životné otázky musia mať okamžitú odpoveď. Niekedy je podľa Martiny podstatnejšie vedieť, že na ne človek nemusí hľadať odpovede sám. „Nie vždy potrebujeme poznať odpovede na všetky otázky. Niekedy úplne stačí vedieť, že na to nie sme sami. Želám si, aby moja pieseň v poslucháčoch zanechala predovšetkým pozitívnu náladu a aby im pri jej počúvaní jednoducho bolo fajn,“ dodáva Martina.
Videoklip ukazuje dve tváre Martiny
K piesni vznikol aj videoklip, ktorého námet Martina pripravovala spoločne s manželom Matejom a kameramanom Palim. Z viacerých možností napokon vybrali koncept, ktorý bol pre speváčku najosobnejší. Vo videu sa prelínajú dve polohy Martiny – veselá pesničkárka a „šlágrová diva“, ktorú jej fanúšikovia poznajú z dlhoročného pôsobenia na hudobnej scéne.
„Námet sme vytvárali spoločne s mojím manželom Matejom a kameramanom Palim. Mali sme niekoľko verzií, no za mňa bola najosobnejšia práve tá, ktorú sme napokon zrealizovali. Je založená na jednoduchosti a osobnej výpovedi, zároveň sa v nej prelínajú dve moje polohy – veselá pesničkárka a „šlágrová diva“, ktorú moji poslucháči a fanúšikovia poznajú.“
Za kamerou a produkciou stojí jej dlhoročný kamarát Pavol Varga. Videoklip nakrúcali na Ranči Pod Ostrou skalou a pôvodný plán viacerých lokácií napokon nahradila jednoduchšia verzia, ktorá podľa Martiny ešte lepšie vystihuje charakter samotnej piesne.
Nakrúcanie však nebolo úplne bez komplikácií. Hoci predpoveď sľubovala ideálny deň, realita ráno vyzerala úplne inak. „Deň nakrúcania mal byť jediným dňom v týždni, keď podľa predpovede nemalo pršať. Prekvapenie však prišlo hneď ráno po prebudení, keď sme zistili, že vonku leje ako z krhly. Našťastie asi po hodine dážď ustal a vyšlo slnko. Namiesto očakávaného tepla nás však čakal nárazový vietor, s ktorým sme bojovali počas celého nakrúcania. Z pôvodne avizovaných 23 stupňov bolo napokon iba 16,“ spomína speváčka.
O neplánovanú zábavu sa postarali aj zvieratá, ktoré sa na ranči stali tak trochu súčasťou štábu. Pri nakrúcaní totiž nechýbali kone ani zvedavý dobytok. „Za nami sa páslo nielen stádo koní, ale aj dobytok, ktorý bol miestami veľmi zvedavý. Dával nám najavo, že toto je jeho miesto a on si tu bude robiť, čo chce. Takže sme mali o zábavu postarané. Dokonca som niekedy musela na gitare hrať naozaj veľmi jemne, aby sa k nám zvieratá nepridali aj spevom,“ hovorí s úsmevom,
Viac ako 40 koncertov a ďalšie hudobné plány
Nová autorská pieseň je pre Martinu jednou z aktivít popri jej dlhoročnom pôsobení v hudobnom duu Ľudovít Kašuba a Martina Kreibich. Dvojica je na scéne už viac ako 15 rokov a momentálne pokračuje v turné Život nie je čokoláda, ktoré je spojené aj s vydaním rovnomenného albumu.
Martina však popri šlágrovej tvorbe nechce zostať iba pri jednom hudobnom žánri. S tebou je fajn je toho dôkazom – je autorskou skladbou, ktorá sa od klasického šlágra odkláňa, no zároveň si nachádza cestu k poslucháčom. „Samozrejme popri tom tvorím aj svoje vlastné skladby, ako je aj pieseň S tebou je fajn, ktoré nie sú typickým šlágrom, ale zároveň je to veľmi blízke a teší ma, že ich môžem počuť aj z rádií,“ raduje sa speváčka.
Fanúšikovia sa pritom môžu tešiť na poriadnu dávku živých vystúpení. Do konca roka čaká Martinu a jej hudobného partnera viac ako 40 koncertných zastávok na Slovensku, v Česku a Poľsku. Aktuálne termíny koncertov a ďalšie novinky z hudobného sveta Martiny Kreibich nájdu fanúšikovia na jej sociálnych sieťach, ako aj na webovej stránke.
A možno práve pri najbližšom koncerte zaznie aj pieseň, ktorá niekoľko rokov čakala v telefóne na svoj správny čas. Dnes už ho má – a presne ako napovedá jej názov, S tebou je fajn.
Zdroj: SITA.sk - Martina Kreibich prichádza s piesňou S tebou je fajn: Z nápadu v telefóne vznikla skladba plná ľahkosti a pozitívnej energie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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