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26. augusta 2026

Zomrela kráľovná country hudby a americká kultúrna ikona Dolly Parton


Tagy: Americká speváčka Hudba Ikona Úmrtie

Jej úmrtie po krátkom boji s rakovinou potvrdil pre AFP bratranec Brent Allen. Legenda americkej country hudby, speváčka Dolly Parton, ktorá sa z chudoby v Tennessee ...



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obit_dolly_parton_51_3_ 676x451 26.8.2026 (SITA.sk) - Jej úmrtie po krátkom boji s rakovinou potvrdil pre AFP bratranec Brent Allen.


Legenda americkej country hudby, speváčka Dolly Parton, ktorá sa z chudoby v Tennessee vypracovala na trblietavú kultúrnu ikonu s hitmi ako „Jolene“ či „9 to 5“, zomrela vo veku 80 rokov, oznámila v utorok jej rodina.

Dolly žila vo svetle a je v náručí Ježiša,“ uviedol jej synovec Bryan Seaver vo videu na sociálnych sieťach. Jej úmrtie po krátkom boji s rakovinou potvrdil pre AFP bratranec Brent Allen. „Mám pocit, že bola jednou z posledných, ktorí sú ako soľ zeme. Dokázala spájať ľudí,“ dodal.

Hviezda s dobrým srdcom


Dolly Parton však nebola len speváčka, ale aj autorka približne 3 000 piesní, hrala vo veľkých hollywoodskych filmoch a na charitu rozdala milióny dolárov vo svojom rodnom štáte aj mimo neho. Zároveň bola úspešná aj v podnikaní: od zábavného parku Dollywood až po kozmetiku, oblečenie pre domáce zvieratá, zmesi na pečenie či vlastnú čerpaciu stanicu.

Prezident Donald Trump nariadil na jej počesť spustiť vlajky na pol žrde a budova Empire State Building bola o 9.25 h večer vysvietená na ružovo, ako pocta jej hudobnému hitu a filmu „9 to 5“. Trump označil jej smrť za „skutočnú stratu pre milióny ľudí“. „Nikdy tu nebol nikto ako ona a nikdy ani nebude,“ napísal na sieti Truth Social.

Desaťročia na vrchole


Speváčka sa narodila v roku 1946 ako jedno z dvanástich detí na vidieku v Tennessee a hneď po strednej škole odišla za hudobnou kariérou do centra amerického country Nashvillu. V roku 1967, vo veku 21 rokov, už patrila medzi najznámejšie osobnosti americkej hudby.

Počas šesťdesiatročnej kariéry napísala tisíce piesní vrátane hitov ako „Jolene“, „Coat of Many Colors“ či balady „I Will Always Love You“, ktorú preslávila Whitney Houston. Vydala 49 štúdiových albumov a vyše 100 kompilácií a spoluprác, čím si vyslúžila titul „kráľovná country“.

Cover verzie jej piesní nahrali umelkyne a umelci ako Shania Twain, Sinéad O’Connor či Jack White z kapely White Stripes, ktorý ju nazval „sväticou okamihu“. Popová hviezda Taylor Swift, ktorá tiež začala svoju kariéru ako country speváčka, ju označila za „nekonečne štedrú“.

Zrušené vystúpenia


Minulý rok pre zdravotné ťažkosti odložila sériu koncertov v Las Vegas a v máji ich definitívne zrušila. Avšak ešte minulý týždeň pre magazín People uviedla: „Stále je ešte toľko vecí, ktoré chcem dosiahnuť, takže budem robiť, kým budem môcť, aby sa to všetko podarilo.

Dala dokopy tak veľa ľudí, všetkým nám bude veľmi chýbať,“ vzdal jej hold frontman Rolling Stones Mick Jagger.




Zdroj: SITA.sk - Zomrela kráľovná country hudby a americká kultúrna ikona Dolly Parton © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americká speváčka Hudba Ikona Úmrtie
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