Martina Lubyová neľutuje, že sa stala ministerkou a okomentovala aj svoj vstup do SNS

Čo by priniesla pravicová vláda

Na ministerstve nahradila Plavčana

6.1.2020 (Webnoviny.sk) - Vstup Martiny Lubyovej do Slovenskej národnej strany (SNS) je prejavom uznania spolupráce aj vďaky za to, že mala politickú podporu strany. Ministerka školstva to povedala v rozhovore pre agentúru SITA. „Je to výrazom uznania spolupráce, aj za to, že som naozaj vždy mala politickú podporu,“ povedala Lubyová.Dôkazom toho, že mala podporu SNS sú podľa ministerky „drahé opatrenia, ktoré sa presadili aj na politickej a koaličnej úrovni". Dodala, že vstup do strany nepodmienila svojím umiestnením na kandidátke či konkrétnou funkciou v budúcnosti. „To znamená, že som radová členka strany a to, ako sa vyfarbí politická budúcnosť, uvidíme,“ dodala.Lubyová v rozhovore pre SITA tiež uviedla, že neľutuje, že sa stala ministerkou. Na otázku, či by znova prijala tento post, však priamo neodpovedala. Uviedla, že je to hypotetická otázka a bude to záležať na koaličných partneroch a nastavení celkovej filozofie vlády.V pravicovej vláde by sa Lubyová podľa vlastných slov obávala, či sa bude dariť udržiavať trend stúpajúcich sociálnych výdavkov. Podľa nej by pravicovo orientovaná vláda zvyšovala platy učiteľov napríklad cez masové prepúšťanie alebo rušenie škôl.Martina Lubyová v minulosti pôsobila ako riaditeľka Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV), tiež ako zástupkyňa riaditeľky Centra spoločenských a psychologických vied.Ministerkou školstva sa stala v septembri 2017, po tom, ako jej predchodca Peter Plavčan rezignoval.Minulý rok pri predstavení kandidátky SNS do parlamentných volieb 2020 oznámil jej predseda Andrej Danko, že Lubyová vstúpila do strany. Na kandidátnej listine SNS má 18. miesto.