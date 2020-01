Premiér Pellegrini je rád, že Slovensko sa posúva dopredu a prezradil, čo ho mrzí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.1.2020 (Webnoviny.sk) - Najväčšími výzvami pre Slovensko budú digitalizácia, zmena demografie a trhu práce. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol predseda vlády a volebný líder strany Smer-SD Peter Pellegrini. To všetko si podľa premiéra vyžaduje nový manažment riadenia, ktorý sa bude opierať o zmenu myslenia a nastolenia nových procesov rozhodovania už v samotnej vláde.„Svet sa mení. Rovnako tak aj ekonomické a bezpečnostné prostredie. Prichádza zmena, ktorá nie je viditeľná, ale o to významnejšia. Prežili sme úspešných 26 rokov, ale nemôžeme sa spoliehať na to, že ak zodpovedne nezmeníme niektoré procesy, v tom úspešnom vlaku aj zotrváme,“ vyhlásil Pellegrini.Predseda vlády je podľa vlastných slov rád, že Slovensko sa ako krajina posúva dopredu. „Patríme medzi top desať skokanov za minulý rok a sme súčasťou zoskupenia 36 najvyspelejších ekonomík sveta pod značkou OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, pozn. SITA). Sme 23. najbezpečnejšou krajinou na svete podľa 2019 Global Peace Index, našťastie sme nezažili žiaden teroristický útok,“ dodal premiér, ktorého najviac teší, že sa na Slovensku kontinuálne znižuje nezamestnanosť mladých ľudí.Čo Pellegriniho mrzí je silnejúca polarizácia spoločnosti. „Mentálne múry sa nám nepodarilo odstrániť a konsenzus na základných záujmoch štátu sa rozpadol,“ uzavrel predseda vlády v rozhovore pre SITA.