Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 27.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Božena
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Gala

27. júla 2026

Zomrel Milan Knížák, výrazná osobnosť českého umenia a bývalý riaditeľ Národnej galérie


Tagy: Úmrtie

Svetovo uznávaný výtvarník, hudobník, performer a člen hnutia Fluxus ovplyvnil niekoľko generácií umelcov. Vo veku 86 rokov po sebe zanechal mimoriadne rozsiahle dielo. Vo veku 86 rokov zomrel český ...



Zdieľať
gettyimages 1156452308 676x450 27.7.2026 (SITA.sk) - Svetovo uznávaný výtvarník, hudobník, performer a člen hnutia Fluxus ovplyvnil niekoľko generácií umelcov. Vo veku 86 rokov po sebe zanechal mimoriadne rozsiahle dielo.


Vo veku 86 rokov zomrel český výtvarník, hudobník, performer, pedagóg a bývalý riaditeľ Národnej galérie v Prahe Milan Knížák. Informoval o tom spravodajský portál Novinky.cz. Patril k najvýznamnejším osobnostiam českého povojnového umenia a jeho tvorba presiahla hranice Európy.

Aj Yoko Ono


Knížák sa narodil 19. apríla 1940 v Plzni. Už v 60. rokoch sa stal členom medzinárodného umeleckého hnutia Fluxus, ktoré zásadne ovplyvnilo vývoj konceptuálneho umenia, happeningu a performancie.

Pôsobili v ňom aj John Cage, Joseph Beuys, Yoko Ono či Nam June Paik. V Československu založil skupinu Aktual, ktorá prepájala výtvarné umenie, hudbu a happening a stála pri zrode českého undergroundu.

Komunistické väzenie


Počas normalizácie čelil prenasledovaniu komunistického režimu pre svoje kritické postoje a opakovane skončil vo väzení. V rokoch 1968 až 1969 prednášal na univerzitách v Spojených štátoch.

Po roku 1989 sa výrazne podieľal na obnove českého kultúrneho života. V rokoch 1990 až 1997 bol rektorom Akadémie výtvarných umení v Prahe a v rokoch 1999 až 2011 viedol Národnú galériu.

Od Cranacha po Kupku


Počas jeho pôsobenia galéria získala viaceré významné umelecké diela vrátane obrazov Františka Kupku, Karla Škrétu či Lucasa Cranacha staršieho.

Knížák sa venoval výtvarnému umeniu, hudbe, architektúre, fotografii, móde aj literatúre. Preslávil sa aj konceptom deštruovanej hudby (Broken Music), pri ktorom zámerne prehrával poškodené gramofónové platne a menil rýchlosť ich prehrávania.

Jeho diela sú zastúpené v popredných svetových zbierkach vrátane Múzea moderného umenia v New Yorku, Tate Gallery v Londýne či Centre Pompidou v Paríži.

Pohreb so štátnymi poctami


Popri umeleckej tvorbe bol Knížák známy aj svojimi výraznými verejnými postojmi. Hlásil sa k podporovateľom bývalého českého prezidenta Václava Klausa, zároveň otvorene kritizoval prezidentov Václava Havla, Miloša Zemana aj Petra Pavla.

Česká vláda rozhodla, že posledná rozlúčka s Milanom Knížákom sa uskutoční so štátnymi poctami.


Zdroj: SITA.sk - Zomrel Milan Knížák, výrazná osobnosť českého umenia a bývalý riaditeľ Národnej galérie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Úmrtie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Martina Schindlerová o šialenstve prvej SuperStar, tajnom úteku z mlynčeka slávy aj štúdiu práva – ROZHOVOR
<< predchádzajúci článok
Robot moderoval tlačovú konferenciu. Slovensko zažilo premiéru, aká tu ešte nebola

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 