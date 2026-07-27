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27. júla 2026
Zomrel Milan Knížák, výrazná osobnosť českého umenia a bývalý riaditeľ Národnej galérie
Tagy: Úmrtie
Svetovo uznávaný výtvarník, hudobník, performer a člen hnutia Fluxus ovplyvnil niekoľko generácií umelcov. Vo veku 86 rokov po sebe zanechal mimoriadne rozsiahle dielo. Vo veku 86 rokov zomrel český ...
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27.7.2026 (SITA.sk) - Svetovo uznávaný výtvarník, hudobník, performer a člen hnutia Fluxus ovplyvnil niekoľko generácií umelcov. Vo veku 86 rokov po sebe zanechal mimoriadne rozsiahle dielo.
Vo veku 86 rokov zomrel český výtvarník, hudobník, performer, pedagóg a bývalý riaditeľ Národnej galérie v Prahe Milan Knížák. Informoval o tom spravodajský portál Novinky.cz. Patril k najvýznamnejším osobnostiam českého povojnového umenia a jeho tvorba presiahla hranice Európy.
Knížák sa narodil 19. apríla 1940 v Plzni. Už v 60. rokoch sa stal členom medzinárodného umeleckého hnutia Fluxus, ktoré zásadne ovplyvnilo vývoj konceptuálneho umenia, happeningu a performancie.
Pôsobili v ňom aj John Cage, Joseph Beuys, Yoko Ono či Nam June Paik. V Československu založil skupinu Aktual, ktorá prepájala výtvarné umenie, hudbu a happening a stála pri zrode českého undergroundu.
Počas normalizácie čelil prenasledovaniu komunistického režimu pre svoje kritické postoje a opakovane skončil vo väzení. V rokoch 1968 až 1969 prednášal na univerzitách v Spojených štátoch.
Po roku 1989 sa výrazne podieľal na obnove českého kultúrneho života. V rokoch 1990 až 1997 bol rektorom Akadémie výtvarných umení v Prahe a v rokoch 1999 až 2011 viedol Národnú galériu.
Počas jeho pôsobenia galéria získala viaceré významné umelecké diela vrátane obrazov Františka Kupku, Karla Škrétu či Lucasa Cranacha staršieho.
Knížák sa venoval výtvarnému umeniu, hudbe, architektúre, fotografii, móde aj literatúre. Preslávil sa aj konceptom deštruovanej hudby (Broken Music), pri ktorom zámerne prehrával poškodené gramofónové platne a menil rýchlosť ich prehrávania.
Jeho diela sú zastúpené v popredných svetových zbierkach vrátane Múzea moderného umenia v New Yorku, Tate Gallery v Londýne či Centre Pompidou v Paríži.
Popri umeleckej tvorbe bol Knížák známy aj svojimi výraznými verejnými postojmi. Hlásil sa k podporovateľom bývalého českého prezidenta Václava Klausa, zároveň otvorene kritizoval prezidentov Václava Havla, Miloša Zemana aj Petra Pavla.
Česká vláda rozhodla, že posledná rozlúčka s Milanom Knížákom sa uskutoční so štátnymi poctami.
Zdroj: SITA.sk - Zomrel Milan Knížák, výrazná osobnosť českého umenia a bývalý riaditeľ Národnej galérie © SITA Všetky práva vyhradené.
Vo veku 86 rokov zomrel český výtvarník, hudobník, performer, pedagóg a bývalý riaditeľ Národnej galérie v Prahe Milan Knížák. Informoval o tom spravodajský portál Novinky.cz. Patril k najvýznamnejším osobnostiam českého povojnového umenia a jeho tvorba presiahla hranice Európy.
Aj Yoko Ono
Knížák sa narodil 19. apríla 1940 v Plzni. Už v 60. rokoch sa stal členom medzinárodného umeleckého hnutia Fluxus, ktoré zásadne ovplyvnilo vývoj konceptuálneho umenia, happeningu a performancie.
Pôsobili v ňom aj John Cage, Joseph Beuys, Yoko Ono či Nam June Paik. V Československu založil skupinu Aktual, ktorá prepájala výtvarné umenie, hudbu a happening a stála pri zrode českého undergroundu.
Komunistické väzenie
Počas normalizácie čelil prenasledovaniu komunistického režimu pre svoje kritické postoje a opakovane skončil vo väzení. V rokoch 1968 až 1969 prednášal na univerzitách v Spojených štátoch.
Po roku 1989 sa výrazne podieľal na obnove českého kultúrneho života. V rokoch 1990 až 1997 bol rektorom Akadémie výtvarných umení v Prahe a v rokoch 1999 až 2011 viedol Národnú galériu.
Od Cranacha po Kupku
Počas jeho pôsobenia galéria získala viaceré významné umelecké diela vrátane obrazov Františka Kupku, Karla Škrétu či Lucasa Cranacha staršieho.
Knížák sa venoval výtvarnému umeniu, hudbe, architektúre, fotografii, móde aj literatúre. Preslávil sa aj konceptom deštruovanej hudby (Broken Music), pri ktorom zámerne prehrával poškodené gramofónové platne a menil rýchlosť ich prehrávania.
Jeho diela sú zastúpené v popredných svetových zbierkach vrátane Múzea moderného umenia v New Yorku, Tate Gallery v Londýne či Centre Pompidou v Paríži.
Pohreb so štátnymi poctami
Popri umeleckej tvorbe bol Knížák známy aj svojimi výraznými verejnými postojmi. Hlásil sa k podporovateľom bývalého českého prezidenta Václava Klausa, zároveň otvorene kritizoval prezidentov Václava Havla, Miloša Zemana aj Petra Pavla.
Česká vláda rozhodla, že posledná rozlúčka s Milanom Knížákom sa uskutoční so štátnymi poctami.
Zdroj: SITA.sk - Zomrel Milan Knížák, výrazná osobnosť českého umenia a bývalý riaditeľ Národnej galérie © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Úmrtie
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