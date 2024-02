Martinské divadlo oslávi 80. výročie programom Cirkus SKD

Slovenské komorné divadlo (SKD) Martin oslávi 80. výročie vzniku v nedeľu (4. 2.) programom Cirkus SKD. Talkshow, kvíz so živými i pohyblivými otázkami a koncert ponúknu podľa riaditeľa divadla Tibora Kubičku návštevníkom v Národnom dome, Štúdiu i divadelnej kaviarni.





Doplnil, že program bude zložený z viacerých blokov. "V prvom budeme v Národnom dome diskutovať s hosťami z radov súčasných hercov, herečiek, pracovníkov divadla a zastúpená bude aj najstaršia generácia. Prídu aj hostia z iných divadiel a teatrológovia Vladimír Štefko, ktorý napísal publikáciu k 40. výročiu divadla a Dagmar Podmaková, zostavovateľka publikácie k 65. výročiu. Režiséri Ľubomír Vajdička, Matúš Oľha a scénograf Jozef Ciller, ktorí tu urobili mnohé inscenácie," priblížil.V Štúdiu pripravili interaktívne zapojenie publika. "Bude to kvíz. Nie klasický, ale odohraný. Ukážky z inscenácií budú diváci identifikovať a odpovedať na jednoduché otázky. Popretkávané pesničkami z inscenácií, siahajúcich hlbšie do histórie SKD. To bude aj tretia časť, s pesničkami zo slávnych inscenácií ako Bál, Cigáni idú do neba, Štúrovci a ďalších," uviedol.Výstavu pri príležitosti 80. výročia pripravilo SKD vo dvorane Národného domu v spolupráci s Divadelným ústavom. "Prezentuje aj historické dokumenty. Na nich Ústredie slovenských ochotníckych divadiel žiada na jeseň v roku 1943 a v januári 1944 vtedajšie ministerstvo vnútra slovenského štátu o udelenie licencie. Keďže Slovenský spevokol už dosahuje kvalitou produkcie profesionálnu úroveň. Preto by bolo dobré, aby vznikla po Národnom divadle druhá profesionálna scéna práve v Martine," dodal Kubička."Výstavu sme doplnili o tri výrazné osobnosti, ktoré veľa znamenajú pre martinské, ale i slovenské divadelníctvo. Je to herec Jozef Kroner, ktorý bude mať 100. výročie narodenia tento rok. Režisér Miloš Pietor, ktorý výrazne ovplyvnil SKD a režisér a dlhoročný riaditeľ SKD Ivan Petrovický," uzavrel riaditeľ martinského divadla.