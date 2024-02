Najdlhšie žijú malé psy s dlhými ňufákmi, uvádza štúdia

Malé psie plemená s dlhými ňufákmi, ako sú vipety alebo trpasličie jazvečíky, žijú o niekoľko rokov dlhšie ako väčšie plemená s plochou tvárou, ako napríklad anglické buldogy. Vyplýva to zo štúdie zverejnenej vo štvrtok v odbornom žurnále Scientific Reports.





Ide o prvú štúdiu, ktorá analyzuje rozdiely v očakávanej dĺžke života vo svetle širokého spektra faktorov vrátane plemien, veľkosti, tvaru tváre a pohlavia psov, uvádza hlavná autorka štúdie Kirsten McMillanová z britskej charitatívnej organizácie Dogs Trust.Štúdia uvádza, že stredná dĺžka života viac než 150 plemien a krížencov psov je 12,5 roka, hoci feny žijú o čosi dlhšie ako psy. Pri francúzskych buldočkoch je to však iba 9,8 roka.Francúzske buldočky patria medzi tzv. krátkolebé (brachycefalické) plemená, kam zaraďujeme aj plemená ako boxer či anglický buldog. Tieto plemená majú výrazne skrátenú nosovú časť tváre. Predchádzajúci výskum uvádzal, že ploché tváre týchto plemien psov pripomínajú tváre malých detí, čo ich majitelia považujú za extrémne milé. Krátke nosy však brachycefalicým plemenám spôsobujú výrazné problémy s dýchaním."Je nesmierne dôležité, aby verejnosť uprednostňovala zdravie (zvierat) pred tým, čo považuje za 'milé'. Chcem preto poprosiť každého, kto uvažuje o plemena s plochou tvárou, aby si to veľmi dobre rozmyslel," uviedol Dan O'Neill, šéf spoločnosti Brachycephalic Working Group, podľa ktorého štúdia ešte viac zvýraznila problémy so zdravím a kvalitou života, ktoré brachycefalické psy trápia.Podľa štúdie sú plemenami s najdlhšou strednou dĺžkou života lancashirský pätár (15,4 roka), tibetský španiel (15,2 roka) a jazvečík trpasličí (14 rokov). Labradory, najobľúbenejšie plemeno v Spojenom kráľovstve, sa dožívajú v priemere 13,1 roka.Štúdia tiež uvádza, že čistokrvné psy žijú dlhšie ako kríženci, čo priamo vyvracia predchádzajúci výskum. Dôvodom môže byť nástup "módnych plemien", kam patria krížence ako labradoodle (kríženec labradora a pudla), cockapoo (kríženec kokršpaniela a pudla) a pomsky (kríženec pomoranského špica a huskyho).Ľudia, ktorí uvažujú o nákupe alebo adoptovaní psa si musia tiež uvedomiť, že niektoré plemená psov si vyžadujú väčšiu zdravotnú starostlivosť, upozorňuje McMillanová a dodáva, že omnoho dôležitejšie je zdravie domácich miláčikov."Tieto zvieratá sú členmi našej rodiny, preto chceme mať istotu, že robíme všetko pre to, aby žili dlho, šťastne a zdravo," uzatvára McMillanová.