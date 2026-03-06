|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 6.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Radoslav, Radoslava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
06. marca 2026
Martinský festival Dotyky a spojenia bude od 22. do 27. júna 2026
Tagy: Dotyky a spojenia
V poradí 21. ročník festivalu zároveň výraznejšie upriamuje pozornosť na nezávislú scénu a hodnoty, ktoré divadlo prináša spoločnosti.
Zdieľať
Tohtoročný divadelný festival Dotyky a spojenia sa uskutoční v Martine od 22. do 27. júna 2026. Informovala o tom programová riaditeľka festivalu Monika Michnová. Festival je podľa jej slov najväčšou platformou pre inšpiratívnu divadelnú tvorbu, ktorá vzniká na profesionálnych javiskách na Slovensku.
V poradí 21. ročník festivalu zároveň výraznejšie upriamuje pozornosť na nezávislú scénu a hodnoty, ktoré divadlo prináša spoločnosti. „Patrónmi festivalu sa stanú formujúce osobnosti súčasného divadla Júlia Rázusová a Ivan Martinka, ktorí slávnostne otvoria festival v utorok 23. júna v Martine,“ uviedla Michnová.
Doplnila, že Rázusová s Martinkom pôsobia aj v prostredí nezriaďovaného divadla. „Rozhodli sme sa osloviť práve ich, aby sme touto cestou vyjadrili svoju podporu nezávislým divadlám, ktoré sa dnes nachádzajú v náročnej situácii. Festival však nechce zostať iba pri symbolickej podpore, ale pripravujeme úplne novú programovú sekciu, ktorej ťažisko spočíva práve v prezentácii tvorby nezávislých divadiel,“ objasnila výber patrónov Michnová.
Hlavným organizátorom festivalu je Slovenské komorné divadlo Martin. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, partnermi festivalu sú aj Žilinský samosprávny kraj, mesto Martin a Fond LITA.
Tagy: Dotyky a spojenia
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
R. Müller získal dvojitú platinovú platňu za album Slovenská strela
R. Müller získal dvojitú platinovú platňu za album Slovenská strela
<< predchádzajúci článok
Robot Phone hviezdou MWC 2026: CEO spoločnosti HONOR predstavil budúcnosť v znamení umelej inteligencie
Robot Phone hviezdou MWC 2026: CEO spoločnosti HONOR predstavil budúcnosť v znamení umelej inteligencie