 24hod.sk    Kultúra

06. marca 2026

Martinský festival Dotyky a spojenia bude od 22. do 27. júna 2026


V poradí 21. ročník festivalu zároveň výraznejšie upriamuje pozornosť na nezávislú scénu a hodnoty, ktoré divadlo prináša spoločnosti.



Martinský festival Dotyky a spojenia bude od 22. do 27. júna 2026

Tohtoročný divadelný festival Dotyky a spojenia sa uskutoční v Martine od 22. do 27. júna 2026. Informovala o tom programová riaditeľka festivalu Monika Michnová. Festival je podľa jej slov najväčšou platformou pre inšpiratívnu divadelnú tvorbu, ktorá vzniká na profesionálnych javiskách na Slovensku.


V poradí 21. ročník festivalu zároveň výraznejšie upriamuje pozornosť na nezávislú scénu a hodnoty, ktoré divadlo prináša spoločnosti. „Patrónmi festivalu sa stanú formujúce osobnosti súčasného divadla Júlia Rázusová a Ivan Martinka, ktorí slávnostne otvoria festival v utorok 23. júna v Martine,“ uviedla Michnová.

Doplnila, že Rázusová s Martinkom pôsobia aj v prostredí nezriaďovaného divadla. „Rozhodli sme sa osloviť práve ich, aby sme touto cestou vyjadrili svoju podporu nezávislým divadlám, ktoré sa dnes nachádzajú v náročnej situácii. Festival však nechce zostať iba pri symbolickej podpore, ale pripravujeme úplne novú programovú sekciu, ktorej ťažisko spočíva práve v prezentácii tvorby nezávislých divadiel,“ objasnila výber patrónov Michnová.

Hlavným organizátorom festivalu je Slovenské komorné divadlo Martin. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, partnermi festivalu sú aj Žilinský samosprávny kraj, mesto Martin a Fond LITA.


