Piatok 6.3.2026
Meniny má Radoslav, Radoslava
06. marca 2026
R. Müller získal dvojitú platinovú platňu za album Slovenská strela
Slovenská strela bol legendárny vlak medzi Bratislavou a Prahou, ktorý začal premávať v roku 1936. Dnes je aj v názve nového albumu Müllera.
Richard Müller, popredná osobnosť slovenskej hudobnej scény, oživil po 40 rokoch od vydania prvého albumu Bioelektrovízia skupinu Banket a v septembri minulého roka vydal nový, v poradí štvrtý „banketovský“ album Slovenská strela, na ktorom je tucet piesní. Medzi fanúšikmi mal veľký ohlas a za päť mesiacov mu jeho predaj vyniesol dvojitú platinovú platňu, ktorú si Müller prevzal v stredu popoludní aj s dvojicou autorov hudby Remigius Klačanský a Dominik Kopcsay.
Slovenská strela bol legendárny vlak medzi Bratislavou a Prahou, ktorý začal premávať v roku 1936. Dnes je aj v názve nového albumu Müllera. „Mne to tak napadlo v súvislosti s tým vlakom a najmä v druhom pláne v súvislosti s tým, že sme vlastne plní energie do práce na tomto albume. Remo nastúpil do našej kapely, ktorá ma sprevádza na koncertoch, privolal si Dominika Kopcsaya, ja som im napísal texty a oni bleskovo urobili ostatné,“ povedal Müller.
Divadlo Nová scéna uvedie 27. marca premiéru muzikálu Müller - Život na dva ťahy. Čo tomu predchádzalo? „Pozvali ma na riaditeľstvo Novej scény, kde mi pani riaditeľka Fašiangová navrhla túto záležitosť. Samozrejme, nemal som možnosť nesúhlasiť, je to snáď prvýkrát, čo pre žijúceho človeka vznikol muzikál. Všetko má na starosti Roman Polák, ktorý je aj režisérom tohto predstavenia,“ dodal spevák.
„Najprv som bol veľmi prekvapený a poctený, zároveň som pociťoval obrovskú nervozitu a neviem popísať ten pocit, mať možnosť robiť Richardovi hudbu. Nejakú dobu som to odkladal, potom som si povedal, že už je na čase sa toho chytiť, oslovil som Dominika a začali sme tvoriť a odvážili sme sa ísť do tohto projektu,“ uviedol Klačanský.
„Richard najprv oslovil Rema Klačanského, ktorý hrá s Richardom v kapele, Remo mi povedal, že má nejaké texty od Richarda, že nech skúsime niečo urobiť spolu. Poslali sme Richardovi hudbu, ktorú sme spolu urobili, jemu sa to páčilo a povedal nám, že máme urobiť celý album. Musím povedať že som bol v šoku a nadšený z toho, že také niečo môže prísť. Bral som to ako poctu, že na tom môžem robiť, že sa to Richardovi páči,“ doplnil Kopcsay.
Spevák a skladateľ Richard Müller (1961) vyštudoval filmovú a televíznu dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, ktorú ukončil v roku 1985. Už rok predtým, v roku 1984, založil skupinu Banket, v ktorej účinkovali Dušan Hájek, Martin Karvaš, Pavol Beka a Slavo Juřík. Prvé verejné vystúpenie absolvoval Richard Müller v júni 1984 na Bratislavskej lýre s piesňou Nepoznaný. V roku 1986 vydali prvý album Bioelektrovízia, v roku 1989 album Druhá doba a v roku 1990 tretí album Vpred.
