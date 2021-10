Martinus začína vykupovať čítané knihy, spustil službu Knihovrátok

O Martinuse

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.10.2021 (Webnoviny.sk) - Najväčšie slovenské internetové kníhkupectvo Martinus po roku testovania sprístupnilo pre všetkých zákazníkov možnosť výkupu čítaných knižiek. Táto služba sa volá Knihovrátok a okrem iného je jedinečná tým, že zákazníci získajú peniaze v podobe poukážky na ďalší nákup a nemusia čakať, kým si ich knižku kúpi iný zákazník.Martinus pred niekoľkými hodinami na adrese www.martinus.sk/knihovratok spustil službu Knihovrátok. Už názov napovedá o jej podstate –Služba nemá ambíciu konkurovať antikvariátom, zameriava sa hlavne na novšie tituly a svoju úlohu zohráva aj stav, v akom sa knižka nachádza. Martinus totiž (aj na rozdiel od obdobných zahraničných služieb)Predávajúci tak nemusí čakať, kým si knižku kúpi niekto ďalší."Reagujeme na hlavný dôvod, prečo sa niektorí zákazníci zdráhajú vybrať si nové príbehy," uvádza Michal Brat, brand manažér Martinusu.a nevedia, ako by mohli využiť prečítané aj neprečítané knihy, ktoré si v nej zhromaždili. Teraz im ponúkame riešenie, nájdeme pre ich knihy nových záujemcov. Tí budú mať možnosť kúpiť si v Martinuse aj knihy označené ako čítané."Hoci na pozadí proces výkupu umožnila prepracovaná umelá inteligencia, návštevníka na stránke www.martinus.sk/knihovratok čakajú len tri jednoduché kroky. V prvom z nich zistí, či je o knihy, ktoré sa chystá ponúknuť, záujem medzi zákazníkmi Martinusu.V takom prípade systém ponúkne zákazníkom výkupnú sumu a môžu prejsť k druhému kroku – poslaniu kníh do Martinusu. Na výber majú z niekoľkých možností, od zaslania poštou, cez využitie Packety (Zásielkovne), až po osobné odovzdanie v niektorom z kníhkupectiev Martinus po celom Slovensku. Tretí krok je prijatie a kontrola stavu knižiek v centrále kníhkupectva, po ktorých zamestnanci Martinusu pošlú e-mailom zákazníkovi kód s nákupnou poukážkou v hodnote vykúpených kníh.Prvé myšlienky o službe podobnej Knihovrátku v Martinuse rástli už niekoľko rokov. Ale až po dlhom vývoji a testovaní nadišla chvíľa predstaviť výsledok všetkým zákazníkom. "Ešte nedávno by tento nápad zrejme patril do kategórie sci-fi," dodáva na záver Michal Brat. "Teraz aj vďaka novým nápadom a technológiám budeme opäť o niečo lepšie napĺňať náš hlavný cieľ – spájať ľudí s knihami, aby v sebe rozvíjali to dobré."Martinus vznikol v roku 1990 ako malé martinské kníhkupectvo. Tento rok oslavuje 20. výročie spustenia e-shopu na stránke www.martinus.sk , otvorenie svojho 15. kamenného kníhkupectva a presťahovanie do novej centrály v bývalých priestoroch ZŤS Martin.Martinus je sedemnásobným Absolútnym víťazom ankety Mastercard Obchodník roka a trojnásobným držiteľom ceny Najobľúbenejšia značka roka na Slovensku v prieskume KPMG.Informačný servis