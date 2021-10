Poslanci budú riešiť aj Záborskej pomoc tehotným ženám, novelu „Lex Zuzana“ a podporu pre Csemadok

Finančná podpora pre Csemadok

Novela „Lex Zuzana"

19.10.2021 (Webnoviny.sk) - Na poslancov parlamentu čaká 86 bodov programu riadnej 48. schôdze Národnej rady SR (NR SR) , ktorá sa začína v utorok o 13:00.Poslanci sa budú zaoberať návrhom zákona o pomoci tehotným ženám, ktorý predložili viacerí vládni poslanci na čele s Annou Záborskou (klub OĽaNO ).Zákon na minulej schôdzi posunulo do druhého čítania 75 poslancov, teda polovica zo všetkých členov zákonodarného zboru.Poslanci by mali rozhodnúť aj o návrhu poslanca Györgya Gyimesiho (OĽaNO), ktorý žiada prijať novelu zákona o používaní jazykov národnostných menšín.Poslanec v nej presadzuje, aby obce mali možnosť použiť šípové smerníky s názvom vyznačených cieľov v štátnom jazyku aj v jazyku národnostnej menšiny. Slúžiť to má na navádzanie účastníkov cestnej premávky.Poslanec Gyimesi predložil do prvého čítania tiež zákon o finančnej podpore pre Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku – Csemadok. Z rozpočtovej kapitoly ministerstva kultúry by Csemadok dostával príspevok 300-tisíc eur. Išlo by o sumu, ktorá by bola každý rok právne garantovaná.Na programe rokovania parlamentu je okrem iného novela zákona o niektorých mimoriadnych opareniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 Novela je známa aj ako „Lex Zuzana“. Ide o prípad, keď súťažiaca v očkovacej lotérii nestihla včas povedať heslo pre oneskorenie signálu cez internet. Novela má umožniť, aby súťažiacej mohla byť vyplatená výhra 400-tisíc eur.V návrhu zákona sa tiež predlžuje možnosť získania sprostredkovateľského bonusu do konca tohto roka. Zákon sa mal prerokovať v zrýchlenom režime ešte na septembrovej schôdzi, poslanecké plénum ho však odmietlo zaradiť do programu.