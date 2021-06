Marx chcel prevziať zodpovednosť za sexuálne zneužívanie v cirkvi, ale pápež jeho rezignáciu neprijal

Marx chcel prevziať zodpovednosť

Reformný proces „synodálnej cesty“

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.6.2021 (Webnoviny.sk) - Pápež František vo štvrtok odmietol prijať rezignáciu nemeckého kardinála Reinharda Marxa pre sexuálne zneužívanie v cirkvi. Podľa neho je potrebný proces reformy a každý biskup musí prijať zodpovednosť za „katastrofu“ v podobe tejto krízy.Marx minulý týždeň ponúkol svoju rezignáciu na post arcibiskupa Mníchova a Freisingu pre to, ako cirkev nezvláda riešiť prípady zneužívania vo svojich radoch. Kardinál uviedol, že o odstúpení uvažoval už dlhšie a svoj rezignačný list zverejnil 4. júna po tom, ako mu to povolil pápež.V liste napísal, že chce prevziať časť zodpovednosti za „katastrofu sexuálneho zneužívania funkcionármi cirkvi v posledných desaťročiach“ a že vyšetrovania z ostatného desaťročia ukázali „mnoho personálnych zlyhaní a administratívnych chýb, ale aj inštitucionálneho a systémového zlyhania“.František mu v liste odstúpenie zamietol a povedal mu, že musí pokračovať ako arcibiskup. Podľa pápeža je namiesto toho nevyhnutný reformný proces, ktorý „nespočíva v slovách, ale v postojoch, ktoré majú odvahu položiť sa do krízy, uchopiť realitu bez ohľadu na následky“.Pápežov list zdanlivo dáva Marxovi podporu, aby pokračoval v kontroverznej reforme v nemeckej cirkvi, ktorá sa začala v reakcii na krízu spôsobenú sexuálnym zneužívaním a správy o tom, ako nemecké cirkevné predstavenstvo takéto prípady desaťročia zle riešilo.Reformný proces takzvanej „synodálnej cesty“ vyvolal v Nemecku urputný vzdor, najmä zo strany konzervatívcov, ktorí sú proti otváraniu akýchkoľvek diskusií o záležitostiach, ako sú celibát kňazov, rola žien v cirkvi a homosexualita.Hlasy vzdoru sa ozvali aj z Vatikánu a iných miest mimo Nemecka, vrátane zástancov v USA, ktorí porušili cirkevný protokol a napísali eseje kritické k nemeckému reformnému procesu.