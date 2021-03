Máš na svedomí jej únos!

Musíme ju nájsť. Vždy som vravela, že by som sa vzdala všetkého, dokonca aj vlastného života, len aby som svoju dcéru našla. Ale je to naozaj pravda?

Predstavte si, že máte dcéru, školáčku, ktorá má kamošky a občas u seba prespia. Raz jedna, potom druhá. Je to pre ne dobrodružstvo, zábava, niečo iné ako len spať doma vo vlastnej posteli...

A teraz si predstavte, že vašu dcéru po noci strávenej u jej spolužiačky unesú. Jednoducho zmizne, stratí sa. A vy ste v koncoch!

Taká je základná zápletka vynikajúceho psychotrileru od Alex Dahl Nevinná hra . „Výnimočný psychologický triler od autorky bestselleru Chlapec pri dverách... Alex Dahl majstrovsky rozohrala známy scenár a dodala mu originálnu, až hrozivo reálnu podobu,“ napísal o knihe britský Guardian.

Fredrik a Elisa Blixovci žijú pokojný, predvídateľný, takmer až nudný život v malebnom nórskom mestečku Sandefjord. To sa však navždy zmení, keď ich sedemročná dcéra Lucia po noci strávenej u spolužiačky zmizne, akoby sa do zeme prepadla. Blixovci zažívajú tú najhoršiu nočnú moru, z ktorej niet úniku.

Vyšetrovanie čoskoro ukáže, že únos dievčatka bol naplánovaný do najmenších detailov. V mysliach utrápených rodičov sa vynára množstvo znepokojivých otázok:

Naozaj Luciu uniesla zločinecká sieť?

Prečo si únoscovia vybrali práve ich dieťa?

Je možné, že sa im chcel niekto pomstiť?

Fredrik s Elisou postupne zisťujú, že ak chcú, aby sa im dcéra vrátila, dávno pochované tajomstvá z ich minulosti budú musieť opäť uzrieť svetlo sveta...

Nevinná hra vás chytí, vtiahne, rozdrví, vydesí. S chuťou si ju prečítala aj herečka Zuzana Fialová, ktorá upozorňuje, že najväčším omylom je, ak predpokladáme, že nám ľudia hovoria pravdu. „Aj takto by sa mohol začínať tento strhujúci príbeh, v ktorom držíte palce každú chvíľu inej postave, až vás na konci spisovateľka majstrovsky vysmeje za vašu naivitu. Komplikované charaktery ľudí zamotaných v spletitých lžiach, bezmocnej nenávisti a hriechov minulosti, ktoré číhajú na chvíľu kedy definitívne zmenia životy postáv. A v tej pavučine falošných životov je ako rukojemník ... dieťa.“

Zuzka vrelo odporúča detektívku Nevinná hra, ktorá je temná a umne pretkanú osudom troch žien. Detektívom sa postupne stáva čitateľ a zúrivou rýchlosťou odkrýva pozadie malých aj veľkých zločinov, ktorých korene siahajú do napohľad svetlej a radostnej minulosti. „Ako sa hovorí: prečítate na jeden dych. Už len voľný večer, deku a pohár vína. Prajem príjemné zimomriavky,“ dodáva Zuzana Fialová.

ALEX DAHL je napoly Američanka, napoly Nórka. Narodila sa v Osle a žije striedavo v nórskom Sandefjorde a v Londýne. Svoju literárnu dráhu začala publikovaním poviedok. Jej debutový román Chlapec pri dverách vyvolal mimoriadny medzinárodný ohlas a bol preložený do 10 jazykov vrátane slovenčiny. Rovnaký úspech zožal aj jej druhý psychologický triler Dievča s cudzím srdcom, ktorým sa autorka etablovala ako hviezda severského noir. V súčasnosti Alex Dahl pracuje na svojom štvrtom románe s názvom Cabin Fever, ktorý vyjde v Spojenom kráľovstve v lete 2021.

Začítajte sa do novinky Nevinná hra :

Dám Line Fredrikovo telefónne číslo, aby sa zajtra mohli dohodnúť, kedy po Luciu príde.

Vstanem a podídem k Lucii a Josephine. Opäť sú zabraté do tlieskania. „Mamička už musí ísť, zlatko,“ poviem, no Lucia sotva zdvihne pohľad. „Naozaj tu chceš ostať spať?“

Prikývne, nechce prerušiť rýmovačku.

„Aka fuka funda luka

funda káva kevenduka

ak fuk funda luk

funda káva kevenduk!“

„Ak budeš niečo potrebovať, zavolaj mi, dobre?“

Lucia znova prikývne.

„Priniesla som ti veci. V taške máš aj myšku Minky.“

Usmeje sa, prikročí ku mne a pevne ma objíme. Čelo a krk má po toľkých mlynských kolesách spotené. Pobozkám ju na horúce, červené líčko. „ľúbim ťa.“

„Aj ja ťa ľúbim,“ odpovie Lucia.

„Zahrajme sa zase na dvojčatá!“ zvolá Josephine radostne a schmatne Luciu za ruku.

„Dobre!“

„Lucia je moje dvojča!“

Usmejem sa najprv na dievčatá, potom na Line. V objatí a so širokými úsmevmi odhaľujúcimi niekoľko chýbajúcich zubov skutočne vyzerajú skoro ako dvojčatá, keby nie toho, že Josephine má husté gaštanové vlasy a Lucia jemné a svetlé.

Obe majú podobné hnedé oči a plné pery.

„Dobrú zábavu, dvojčiatka,“ poviem a zídem po schodoch s Line v pätách. Vyjdem do chladnej tmy, Line mi zakýva. Na okamih zastanem pred domom a zahľadím sa na oblaky, ktoré silný vietor preháňa po oblohe. Zajtrajší let bude drsný.

Milan Buno, knižný publicista