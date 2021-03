Video: Milo Kráľ a Barbora Švidraňová prinášajú Love Song

Milo Kráľ prichádza s novinkou v podobe piesne Love Song. Autorom hudby a textu je samotný umelec, pieseň vytvoril ako duet a k spolupráci si prizval dlhoročnú kolegyňu a kamarátku Barboru Švidraňovú, ktorá s ním spoluúčinkuje nielen na jeho CD albumoch, ale aj koncertných vystúpeniach.





Na otázku, čo ho k zloženiu piesne inšpirovalo, má Milo jednoznačnú odpoveď: „Neuveríte, ale láska,“ a pokračuje: „Od posledného komponovania veľa času neprešlo, lebo aj táto pieseň bude súčasťou nového albumu, tentoraz sólového, ktorý chystám už od mája 2020 a vyjsť by mal, ak to všetko dobre pôjde, v septembri tohto roku. Túto prvú skladbičku dávam do éteru v podstate ako upútavku naň. Síce hovorím o sólovom albume, tak je na mieste otázka, prečo potom duet. Lebo sú v ňom dva pohľady na lásku, ženský a mužský, z čoho mi logicky vyšiel duet. Skladba sa skladá z dvoch častí aj po textovej, aj po hudobnej stránke.“„Po dlhom čase nespievania som veru mala trochu výzvu, pretože aj keď skladba znie jednoducho a veľmi melodicky, spevácky je celkom náročná. Ale veľmi sa mi páči, až som prekvapená, ako Milo dokázal textom vystihnúť hlavne ten ženský pohľad na lásku. Myslím, že väčšina ľudí sa v tej piesni nájde, a musím povedať, že ma miestami až dojala. Už sa teším, keď ju budeme hrať pred živým publikom,“ dodala Švidraňová.