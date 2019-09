Maserati investuje do hybridných a elektrických modelov 1,6 mld. eur

ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miláno 26. septembra (TASR) - Firma Maserati patriaca pod automobilku Fiat Chrysler Automobiles (FCA) investuje približne 1,6 miliardy eur do výroby hybridných a elektrických modelov. Zhruba polovica investície by mala smerovať do nového SUV. Uviedla to vo štvrtok spoločnosť.Investícia je súčasťou väčšieho investičného balíka, ktorý vedenie FCA oznámilo minulý rok. Ako koncom novembra informovalo, spoločnosť FCA by v rokoch 2019-2021 mala investovať v Taliansku vyše 5 miliárd eur, pričom veľká časť investície pôjde práve do výroby elektrických a hybridných vozidiel.