Pompeo: Sýrsky režim použil v máji chemické zbrane

Mike Pompeo, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 26. septembra (TASR) - Spojené štáty získali informácie potvrdzujúce, že sily sýrskeho prezidenta Bašára Asada použili v máji chemické zbrane. Vo štvrtok to oznámil americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo, ktorý zároveň avizoval, že USA podniknú odvetný krok.povedal Pompeo novinárom v New Yorku popri zasadnutí Valného zhromaždenia OSN. Podľa agentúry AFP dodal, že útokDamask tým porušil svoje záväzky vyplývajúce z dohovoru o zákaze používania chemických zbraní, upozornil Pompeo.USA už skôr uviedli, že majú podozrenie týkajúce sa útoku z 19. mája, ktorý bol súčasťou ofenzívy vládnych síl v sýrskej provincii Idlib, ale snažili sa získať viac informácií.povedal Pompeo. Dodal, že jeho krajinaSpojené štáty prostredníctvom Pompea zároveň oznámili, že uvaľujú sankcie na bývalého kubánskeho prezident Raúla Castra, ktorého obvinili z hrubého porušovania ľudských práv. Sankcie sa týkajú aj jeho najbližšej rodiny, konkrétne štyroch detí.Raúl Castro hrá naďalej dôležitú úlohu v komunistickej strane, tedauviedol Pompeo. Okrem toho kubánsky režim podporuje venezuelského lídra Nicolása Madura v jeho tvrdých zásahoch proti opozícii.Šéf americkej diplomacie tiež povedal, že rokovania na pracovnej úrovni so Severnou Kóreou o denuklearizácii, ktoré sa mali podľa očakávania konať v septembri, neboli ešte zorganizované a ich termín nie je stanovený. Pompeo však zopakoval, že USA sú pripravené pokračovať v týchto rokovaniach, napísala juhokórejská agentúra Jonhap.vyhlásil Pompeo.