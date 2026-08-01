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 24hod.sk    Šport

01. augusta 2026

Masívny odpor priniesol ovocie. FIFA stiahla plán súkromných investícií


Tagy: MS vo futbale

Medzinárodná futbalová federácia zrušila kontroverzný investičný projekt po protestoch z rôznych strán. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) v sobotu oznámila zrušenie plánu súkromných ...



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gianni infantino 676x451 1.8.2026 (SITA.sk) - Medzinárodná futbalová federácia zrušila kontroverzný investičný projekt po protestoch z rôznych strán.


Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) v sobotu oznámila zrušenie plánu súkromných investícií do majstrovstiev sveta po výraznej kritike zo strany futbalových predstaviteľov z celého sveta. Prezident FIFA Gianni Infantino vyhlásil, že cieľom organizácie je vždy spájať a zlepšovať futbal, preto tento návrh nebude pokračovať.

Plán predstavoval vznik novej obchodnej dcérskej spoločnosti FIFA Forward Enterprise (FFE). Podľa odhadov mal projekt priniesť financie v hodnote až 4,2 miliardy dolárov na základe ocenenia 20 miliárd dolárov. Tento krok mal umožniť jednorázové vyplatenie 20 miliónov dolárov pre každú z 211 členských asociácií FIFA už začiatkom roku 2027 a zvýšiť ich financovanie v období rokov 2027 až 2030 z 8 na 20 miliónov dolárov.

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Ázijská futbalová konfederácia (AFC) uvítala stiahnutie plánu, pričom zdôraznila potrebu prezentácie a diskusie týchto iniciatív s konfederáciami, Radou FIFA, členskými asociáciami a ďalšími zainteresovanými stranami včasne a transparentne. Mexická futbalová federácia tiež ocenila jednotu medzi konfederáciami a federáciami v prospech futbalu.

Európska futbalová únia (UEFA) už skôr vyhlásila, že žiadny z jej národných tímov sa nezúčastní na súťažiach FIFA, kým bude projekt stále prejednávaný. AFC a CONCACAF odsúdili návrh, pričom UEFA zdôraznila, že majstrovstvá sveta nie sú predmetom obchodných investícií a nesmú byť predávané súkromným investorom.

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K tlakom prispela aj rezignácia staršieho poradcu FIFA Carlosa Cordeira, ktorý projekt označil za nevýhodný pre členov FIFA a dlhodobú budúcnosť futbalu. Juhoamerická konfederácia CONMEBOL, ktorej prezident Alejandro Domínguez je blízky spojenec Infantina, požadovala ďalšie informácie o návrhu.

Infantino vo vyhlásení poznamenal, že projekt bol navrhnutý s cieľom posilniť členské asociácie a mal pokračovať len v prípade väčšinovej podpory. Vysvetlil, že po vypočutí názorov je jasné, že návrh vytvoril rozdelenie, ktoré nie je v záujme pôvodného cieľa.

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FIFA sa snažila upokojiť kritikov tým, že budú pokračovať s konzultáciami a zdôraznila, že nikto futbal nepredáva. Napriek tomu rastúci tlak neprišiel len z futbalovej obce - Európska únia pochválila UEFA za obranu integrity hry a britský premiér Andy Burnham vyhlásil, že Infantino nie je správny človek na čele FIFA.

Infantino uviedol, že sa bude teraz venovať obnove harmónie a pokračovať v rozširovaní futbalu, najmä v krajinách, ktoré najviac potrebujú podporu.


Zdroj: SITA.sk - Masívny odpor priniesol ovocie. FIFA stiahla plán súkromných investícií © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale
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