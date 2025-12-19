Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 19.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Judita
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

19. decembra 2025

Maškarová zhodnotila rok 2025 v Policajnom zbore, vyjadrila sa k vyšetrovaniu prevratu aj darovania techniky na Ukrajinu – VIDEO


Tagy: pandémia Covid-19 Pokus o prevrat policajná prezidentka trestné konania

Policajný zbor koná vo veci manažmentu pandémie, darovania vojenskej techniky na Ukrajinu aj údajného prevratu. Ako na piatkovej tlačovej konferencii ...



Zdieľať
titulka pz 676x451 19.12.2025 (SITA.sk) - Policajný zbor koná vo veci manažmentu pandémie, darovania vojenskej techniky na Ukrajinu aj údajného prevratu.


Ako na piatkovej tlačovej konferencii povedala policajná prezidentka Jana Maškarová, policajný tým COVID pôvodne viedol spolu 10 trestných konaní, momentálne sa ich vedie už len sedem a týkajú sa marenia úlohy verejným činiteľom, všeobecného ohrozenia a porušovania povinností pri správe cudzieho majetku.

Prípravné konanie


V troch trestných konaniach vo veci nehospodárnych nákupov antigénových testov počas pandémie, alebo uskladňovania, likvidácie, ako aj všeobecného ohrozenia s vakcínami COVID-19 už vyšetrovatelia rozhodli,“ uviedla Maškarová.

Ďalej sa však vyšetruje nadúmrtnosť, očkovacia lotéria, mobilné odberové centrá alebo nehospodárne nakladanie s prostriedkami Všeobecnej zdravotnej poisťovne. „Vzhľadom k tomu, že ide o prípravné konanie, nebudeme sa k veci viac vyjadrovať,“ zdôraznila prezidentka PZ.

Darovanie techniky na Ukrajinu


Vo veci darovania techniky na Ukrajinu sa podľa šéfky polície pôvodne začalo päť konaní, z toho dve veci boli odmietnuté, a to v súvislosti so zneužitím právomoci verejného činiteľa a sabotážou. Trestné stíhanie pre porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku v súbehu so zneužitím právomoci verejného činiteľa v súvislosti s darovaním lietadiel MiG 29 bolo zastavené z dôvodu, že nejde o trestný čin, ale zatiaľ nie právoplatne.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


V troch veciach sa naďalej ešte vykonáva vyšetrovanie,“ uviedla Maškarová s tým, že tieto veci sú pod dozorom Európskej prokuratúry. „Trestné veci, ktoré súvisia s darovaním nábojov a protiraketového systému S 300 sú ešte stále v preverovaní,“ doplnila Maškarová.

Vyšetrovanie prevratu


V prípade trestných činov proti základom republiky, teda prevratu, vedie vyšetrovanie Úrad boja proti organizovanej kriminalite. „Preverujeme viaceré verzie k týmto skutkom,“ povedala policajná prezidentka s tým, policajti vykonávajú rozsiahle a intenzívne finančné preverovanie ako aj operatívno-pátraciu činnosť.

Maškarová dodala, že v tejto súvislosti bolo niekoľko osôb vyhostených zo Slovenska a ďalším ôsmim osobám preventívne zablokovali vstup na územie SR.


Zdroj: SITA.sk - Maškarová zhodnotila rok 2025 v Policajnom zbore, vyjadrila sa k vyšetrovaniu prevratu aj darovania techniky na Ukrajinu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: pandémia Covid-19 Pokus o prevrat policajná prezidentka trestné konania
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Trestná novela podľa Plavákovej „otvára dvere hrubokrkej mafii“, Pellegrini má na jej vrátenie posledný deň
<< predchádzajúci článok
Fico sa na tlačovke rozohnil. Ukážem vám také fotky, že padnete na zadok, povedal redaktorovi – VIDEO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 