Piatok 19.12.2025
19. decembra 2025
Maškarová zhodnotila rok 2025 v Policajnom zbore, vyjadrila sa k vyšetrovaniu prevratu aj darovania techniky na Ukrajinu – VIDEO
Policajný zbor koná vo veci manažmentu pandémie, darovania vojenskej techniky na Ukrajinu aj údajného prevratu. Ako na piatkovej tlačovej konferencii ...
19.12.2025 (SITA.sk) - Policajný zbor koná vo veci manažmentu pandémie, darovania vojenskej techniky na Ukrajinu aj údajného prevratu.
Ako na piatkovej tlačovej konferencii povedala policajná prezidentka Jana Maškarová, policajný tým COVID pôvodne viedol spolu 10 trestných konaní, momentálne sa ich vedie už len sedem a týkajú sa marenia úlohy verejným činiteľom, všeobecného ohrozenia a porušovania povinností pri správe cudzieho majetku.
„V troch trestných konaniach vo veci nehospodárnych nákupov antigénových testov počas pandémie, alebo uskladňovania, likvidácie, ako aj všeobecného ohrozenia s vakcínami COVID-19 už vyšetrovatelia rozhodli,“ uviedla Maškarová.
Ďalej sa však vyšetruje nadúmrtnosť, očkovacia lotéria, mobilné odberové centrá alebo nehospodárne nakladanie s prostriedkami Všeobecnej zdravotnej poisťovne. „Vzhľadom k tomu, že ide o prípravné konanie, nebudeme sa k veci viac vyjadrovať,“ zdôraznila prezidentka PZ.
Vo veci darovania techniky na Ukrajinu sa podľa šéfky polície pôvodne začalo päť konaní, z toho dve veci boli odmietnuté, a to v súvislosti so zneužitím právomoci verejného činiteľa a sabotážou. Trestné stíhanie pre porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku v súbehu so zneužitím právomoci verejného činiteľa v súvislosti s darovaním lietadiel MiG 29 bolo zastavené z dôvodu, že nejde o trestný čin, ale zatiaľ nie právoplatne.
„V troch veciach sa naďalej ešte vykonáva vyšetrovanie,“ uviedla Maškarová s tým, že tieto veci sú pod dozorom Európskej prokuratúry. „Trestné veci, ktoré súvisia s darovaním nábojov a protiraketového systému S 300 sú ešte stále v preverovaní,“ doplnila Maškarová.
V prípade trestných činov proti základom republiky, teda prevratu, vedie vyšetrovanie Úrad boja proti organizovanej kriminalite. „Preverujeme viaceré verzie k týmto skutkom,“ povedala policajná prezidentka s tým, policajti vykonávajú rozsiahle a intenzívne finančné preverovanie ako aj operatívno-pátraciu činnosť.
Maškarová dodala, že v tejto súvislosti bolo niekoľko osôb vyhostených zo Slovenska a ďalším ôsmim osobám preventívne zablokovali vstup na územie SR.
