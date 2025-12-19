Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 19.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Judita
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

19. decembra 2025

Trestná novela podľa Plavákovej „otvára dvere hrubokrkej mafii“, Pellegrini má na jej vrátenie posledný deň


Tagy: Novela Trestného zákona Prezident Slovenskej republiky

Opozičné hnutie Progresívne Slovensko opätovne vyzýva prezidenta Petra Pellegriniho, aby vrátil do parlamentu



Zdieľať
653a5f1275e8c813620127 676x450 19.12.2025 (SITA.sk) - Opozičné hnutie Progresívne Slovensko opätovne vyzýva prezidenta Petra Pellegriniho, aby vrátil do parlamentu novelu trestných kódexov, ktorá "otvára dvere hrubokrkej mafii" a umožňuje zatvárať ľudí do väzenia za vyjadrenie názoru. Uviedla to členka Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR Lucia Plaváková.


"Dnes je posledný deň, kedy môže podľa oficiálnych úradných hodín podateľne parlamentu prezident doručiť veto novely a vrátiť ju naspäť do parlamentu," pripomenula Plaváková s tým, že úradné hodiny platia pre všetkých občanov Slovenska rovnako.

Dodala tiež, že na škodlivosť tejto novely upozornilo viac ako 150 prokurátorov a prokurátoriek, ktorí z praxe vedia, aké nezvratné následky na boj s najhoršou a najtemnejšou kriminalitou bude novela mať. "Táto novela nie je nič iné než darček pre obžalovaného podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara. Ficova vláda a koalícia tým však ohrozia občanov a občianky Slovenska," podotkla Plaváková.

Podpredsedníčka poslaneckého klubu PS Zuzana Števulová zdôraznila, že zodpovednosť prezidenta je konať v záujme Slovenska. "Prezident Pellegrini je prezidentom všetkých občanov krajiny. Jeho úlohou a zodpovednosťou je zastaviť návrat mafie a ochrániť tak bezpečnosť a majetky ľudí. Koalícia presadila tieto nebezpečné zmeny z večera do rána bleskovo, bez akejkoľvek diskusie. Už len to je dôvod na vetovanie," uzavrela Števulová.


Zdroj: SITA.sk - Trestná novela podľa Plavákovej „otvára dvere hrubokrkej mafii“, Pellegrini má na jej vrátenie posledný deň © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Novela Trestného zákona Prezident Slovenskej republiky
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Slovensko nebude súčasťou vojenskej pôžičky pre Ukrajinu. Fico skonštatoval, že svoju úlohu splnil – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Maškarová zhodnotila rok 2025 v Policajnom zbore, vyjadrila sa k vyšetrovaniu prevratu aj darovania techniky na Ukrajinu – VIDEO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 