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28. augusta 2026

Mäso na strope aj ďalšie vtipné momenty. Na obrazovky TV JOJ sa už od pondelka vracia kultová kuchárska šou – FOTO


Tagy: Televízna šou Varenie

Režisér Bez servítky Tomáš Eibner zaručuje, že nová séria prinesie momenty, ktoré prekonajú divácke očakávania. Na obrazovky TV JOJ sa už od pondelka vráti ...



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bez servitky joj titulna 28.8.2026 (SITA.sk) - Režisér Bez servítky Tomáš Eibner zaručuje, že nová séria prinesie momenty, ktoré prekonajú divácke očakávania.


Na obrazovky TV JOJ sa už od pondelka vráti kultová kuchárska šou. Relácia Bez servítky sa vráti na obrazovky v tradičnom čase, a to od pondelka do piatka o 17:50.

Séria prekoná divácke očakávania


Diváci sa tak už od 31. augusta môžu opäť tešiť na poriadnu dávku zábavy, emócií a kulinárskych zážitkov. Režisér Bez servítky Tomáš Eibner zaručuje, že nová séria prinesie momenty, ktoré prekonajú divácke očakávania.

Šou prichádza v pôvodnom overenom a divácky obľúbenom formáte, kedy počas piatich dní bojuje o finančnú výhru päť súťažiacich. Každý deň varí jeden z nich a ostatní súťažiaci hodnotia jeho kuchárske umenie a pohostinnosť. Ten súťažiaci, ktorý na konci týždňa získa najviac bodov, odchádza nielen s dobrým pocitom, ale aj s finančnou výhrou.

Štáb TV JOJ má za sebou už viac ako tisíc odvysielaných epizód. Napriek tomu tvorcovia Bez servítky priznali, že nová séria ich dokázala prekvapiť. Režisér Tomáš Eibner zároveň prezradil detail z natáčania, ktorý nemá v histórii šou obdobu:

Stavili na kasting obyčajných ľudí


Bol som absolútne presvedčený, že po viac ako tisíc odvysielaných epizódach ma už naozaj nič neprekvapí. Ako vždy pri reality formátoch – mýlil som sa. Zostal som v šoku, keď som uvidel morčacie mäso nalepené na strope vedľa lustra. Stalo sa to vo chvíli, keď sa ho účinkujúci snažili počas večere odkrojiť, pričom hostiteľovi vyčítali zlú prípravu hlavného jedla (a mäso jednoducho vystrelilo hore). Upozorňujem divákov, že nejde o žiadne zinscenované sci-fi ani umelo vyhrotenú situáciu, ale skôr o veľmi úsmevnú komédiu. Našich hostí to nakoniec tak mrzelo, že sa postavili na stoličky a podarilo sa im toto ,nadprirodzené morčacie teleso‘ zo stropu bezpečne odlepiť,“ prezradil Eibner. Nová séria tak prinesie pestrú škálu bežných ľudí, u ktorých si diváci najviac cenia ich autenticitu.

Eibner priblížil, že pri novej sérii stavili na kasting obyčajných ľudí, u ktorých sa diváci dočkajú autentickejších reakcií. „Známe tváre sa totiž v bežných situáciách pred kamerou predsa len viac kontrolujú, aby si budovali pozitívny imidž. Nerád by som vopred konkretizoval, no podarilo sa nám osloviť zopár celebrít, ktoré budú veľmi úprimne hodnotiť. Dokonca som sám zostal milo prekvapený, ako dobre vedia variť a vôbec sa tým bežne nereprezentujú, hoci by mohli. A, samozrejme, ani v tejto sérii nemôžu chýbať profesionálni šéfkuchári, ktorí poslúžia ako inšpirácia pre všetkých, ktorí milujú svet gastronómie,“ doplnil režisér. Epizódy Bez servítky sú dostupné aj na JOJ play.


Zdroj: SITA.sk - Mäso na strope aj ďalšie vtipné momenty. Na obrazovky TV JOJ sa už od pondelka vracia kultová kuchárska šou – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Televízna šou Varenie
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