Mastercard rozširuje obnovu lesov v rámci programu Priceless Planet Coalition

Kolektívna ochrana klímy

Prechod na udržateľnejšie hospodárstvo

2.5.2022 (Webnoviny.sk) -Projekty programu Priceless Planet Coalition sa realizujú v mnohých krajinách na celom svete: v oblastisú to napríklad Austrália, Kambodža, Čína, India či Filipíny, vBrazília, Kolumbia a Guatemala, vFrancúzsko, Portugalsko, Španielsko alebo Škótsko, va naMadagaskar, Demokratická republika Kongo, Keňa, Malawi či Spojené Arabské Emiráty a vMexiko a Spojené štáty. Obnova lesných porastov v Mexiku, na Madagaskare a v Atlantickom lese pozdĺž pobrežia Brazílie má podobu viacročných vlajkových projektov s významnou kapacitou budúcej zalesnenej plochy. Nové projekty programu stavajú na skúsenostiach získaných z projektov výsadby prebiehajúcich v Austrálii, Keni a brazílskej Amazónii.Obnova lesných porastov sa všeobecne považuje za jeden z najúčinnejších a nákladovo najefektívnejších spôsobov, ako bojovať s klimatickou zmenou. Program Priceless Planet Coalition sa zameriava nielen na výsadbu nových stromov, ale aj na obnovu lesných porastov tam, kde je táto obnova potrebná najviac a kde môže mať najvýraznejší pozitívny vplyv na klímu, miestne komunity a biodiverzitu. Program sa riadi odporúčaniami svojich partnerov, organizácií Conservation International a World Resources Institute a pri výbere lokalít a druhovej skladby uplatňuje vedecky podložené odporúčané postupy. Súčasťou programu je tiež priebežné monitorovanie stavu lesov s cieľom dlhodobo zabezpečiť ich dobrý zdravotný stav.Popri prínosoch pre klímu majú činnosti programu ešte pozitívne spoločenské a ekologické dopady, keď poskytujú živobytie komunitám a jednotlivcom, ktorí sa dlhodobej starostlivosti o obnovené lesy, farmy a krajinu venujú."Program Priceless Planet Coalition sa zameriava na riešenie aktuálnej akútnej klimatickej krízy obnovou lesných porastov v skladbe zodpovedajúcej danej lokalite. Vďaka spolupráci s partnermi programu na celom svete dokážeme obnovu lesov ďalej rozširovať a prospievať planéte kolektívne," povedal k programu obnovy lesovProgram Priceless Planet Coalition združuje firmy, komunity aj spotrebiteľov v ich úsilí prispieť k ochrane zemskej klímy. Do programu sa už zapojilo viac ako sto partnerov z celého sveta, vrátane obchodníkov, fintechových spoločností a nadnárodných bánk, ktorým sú vlastné zásady udržateľnosti. Každý z partnerov programu prispieva na financovanie obnovy lesov zapájaním spotrebiteľov či zbierkovými kampaňami. Napríklad v USA spoločnosť Mastercard nedávno oznámila partnerstvo so spoločnosťou The Atlantic na predstavení A Forest For The Trees v Los Angeles, ktorá má divákov inšpirovať k prehodnoteniu ich vzťahu k svetu prírody. Za každú predanú vstupenku na túto show vysadí organizácia Conservation International jeden strom v prospech programu Priceless Planet Coalition.hovorí: "Stále viac ľudí si uvedomuje, že investície do ochrany a obnovy prírodného bohatstva majú úplne zásadný význam aj z pohľadu riešenia klimatickej krízy. Program Priceless Planet Coalition vychádza z overených vedeckých poznatkov a stojí na kvalitnom plánovaní a priebežnom monitorovaní. Vďaka tomu dokáže prinášať maximálne pozitívne vplyvy."Medzi spotrebiteľmi na celom svete neprestáva narastať záujem o podporu iniciatív zameraných na ochranu životného prostredia. Nedávne zistenia inštitútu Mastercard Economics Institute, ktorý sa zaoberá štúdiom makroekonomických trendov z pohľadu spotrebiteľa, ukazujú, že finančné príspevky dobročinným organizáciám zameraným na ochranu životného prostredia v posledných rokoch prudko rastú. V tomto ohľade vedú najmä európske krajiny, keď mnohé z nich v roku 2022 zaznamenali významný nárast objemu finančnej podpory v porovnaní s predpandemickým rokom 2019. Ide predovšetkým o Veľkú Britániu (287 %), Nemecko (101 %), Belgicko (97 %), Írsko (86 %) a Taliansko (40 %). K podobnému zvýšeniu podpory došlo v rovnakom období tiež v Izraeli (121 %), Kanade (56 %) a Austrálii (21 %).Spoločnosť Mastercard sa zaviazala prostredníctvom inovácií a spoľahlivých partnerstiev usilovať o inkluzívny a udržateľný svet s digitálnou ekonomikou, z ktorej majú prospech všetci, kdekoľvek na svete. Spoločnosť nedávno posunula cieľ dosiahnutia vlastnej uhlíkovej neutrality už na rok 2040 a rozhodla o zmenách v odmeňovaní výkonného managementu . Nárok na odmeny je teraz naviazaný na priority ESG (Environmental, Social, Governance) vrátane prevádzkovej uhlíkovej neutrality. Vo svojom inovačnom laboratóriu pre udržateľnosť, Global Sustainability Innovation Lab, vyvíja spoločnosť Mastercard produkty a riešenia , ktoré prispejú k udržateľnosti obchodu i ponuky spotrebiteľom.Ďalšie informácie o programe Priceless Planet Coalition sú k dispozícii na adrese PricelessPlanet.org