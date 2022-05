Tyčový mixér premení aj staré zemiaky na dokonalú zemiakovú kašu

Plytvanie potravín je čoraz väčším problémom, ak máte doma zemiaky, ktoré sú na konci svojho života, nevyhadzujte ich. Zachráni ich tyčový mixér.

Máte doma zemiaky, ktoré nie sú v ideálnom stave? Nezúfajte, nemusíte ich vyhadzovať, zachráni ich tyčový mixér. Poradíme vám ako na to.

V nejednej domácnosti sa stalo, že zeleninu, ktorú sme nakúpili do zásoby, sme nestihli spracovať a pomaly začala mäknúť. Bohužiaľ často skončila v koši a nám bolo ľúto vyhodených peňazí a zbytočného plytvania. Najčastejšou zeleninou, ktorá si týmto stavom musí prejsť sú zemiaky, ktoré nakupujeme vo väčšom množstve a častokrát ich nedokážeme spracovať. Tyčový mixér však dokáže zariadiť, aby neskončili v koši.

Ponorný mixér Braun dokáže premeniť zemiaky, ktoré nie sú v ideálnom stave na dokonalú zemiakovú kašu a to bez veľkej námahy. A v prípade že, vo vašej špajzi či v chladničke nachádza aj iná zelenina, ktorá potrebuje čo najskôr spracovať, pokojne ju pridajte do receptu, tyčový mixér Braun si s ňou hravo poradí a recept jedine vylepší.

Pokiaľ ešte doma ponorný mixér nemáte a zvažujete jeho kúpu, investovať sa oplatí. A to aj v prípade, že jeden doma máte ale nezvláda klasické a bežné úkony. Kvalitný tyčový mixér nemá problém s takmer žiadnou zeleninou a naviac dnes mixéry disponujú rôznymi nadstavcami, takže s nimi dokážete oveľa viac ako mixovať. Pri výbere mixéra pozerajte na kvalitu, výkon a multifunkčnosť. Spoločnosť Braun má v ponuke jedny z najlepších tyčových mixérov, aké si môžete zadovážiť.

Kvalitný tyčový mixér Braun je základom úspechu k dokonalej zemiakovej kaši

Trh vám ponúka naozaj veľa možností a nájsť ideálny spotrebič je naozaj náročné. A preto by jediným parametrom, ktorý rozhoduje o kúpe nemala byť cena. A to preto, že napriek vyššej prvotnej investícii dokážete so spotrebičom viac úkonov a teda šetrí váš čas. Výkonnejší spotrebič si poradí s prípravou pokrmov niekedy až za polovičný čas, ako bežné spotrebiče, čo zase šetrí spotrebu energie.

Spoločnosť Braun si potrpí na kvalitu a svojim zákazníkom chce dopriať to najlepšie. Ich spotrebiče sa pýšia štyrmi základnými vlastnosťami ako sú všestrannosť, dizajn, kvalita a inovácia. A vďaka nim bude príprava jedál pomocou tyčového mixéra naozaj jednoduchá a bude vám prinášať radosť. A to nie je všetko, tyčový mixér má ďalšie super vlastnosti a technologické vychytávky, toto sú oni.

Systém Braun MultiQuick

Tento jedinečný systém, ktorý spoločnosť Braun nechala do svojich produktov implementovať, si hravo poradí aj s najťažšími úlohami. A to preto, že spotrebič disponuje viacerými motorovými jednotkami s rôznou kapacitou výkonu a širokými možnosťami ovládania. Aby ste mali dostatok priestoru vo výbere, môžete si vybrať hneď z niekoľkých sérii. Vďaka špičkovej kvalite a rôznym možnostiam výberu, si naozaj každý dokáže nájsť svojho favorita.

Technológia ActiveBlade ako prvá na svete

Ako prvý na svete sa pýšia technológiou ActiveBlade, pri ktorej sa unikátne čepele pohybujú smerom nadol a opačne, aby dokázali mixovať aj tie najtvrdšie potraviny, takže zemiaky, ktoré nie sú v najlepšom stave sa vám podarí rozmixovať za minimálny čas. Táto inovácia má za následok niekoľkonásobne aktívnejší rezný povrch a výsledkom je oveľa jemnejšie mixovanie, na aké ste boli zvyknutý pri bežných spotrebičoch.

Multifunkčnosť vďaka nadstavcom

Aby ste nemuseli vlastniť doma na každý úkon jeden kuchynský spotrebič, na ponorný mixér od spoločnosti Braun existuje niekoľko nadstavcov. Vďaka nim môžete mixér premeniť na sekáč, krájač ši šľahač.

Tyčový mixér si hravo poradí so zeleninou každého druhu, preto ak máte doma potraviny, ktoré by inak skončili v koši, nevyhadzujte ich. S mixérom z nich pripravíte skvelú zeleninovú kašu, smoothie či iné chutné jedlá.