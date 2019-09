Matador investuje do strategického projektu InoBat

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. septembra (TASR) - Spoločnosť Matador v pondelok ohlásila investíciu do projektu InoBat zaoberajúceho sa výskumom, vývojom a výrobou batérií. Tento krok pomôže posunúť vpred celý európsky sektor elektromobility a uskladňovania elektrickej energie. Zámerom je vybudovanie výskumného a vývojového centra vrátane výrobnej linky na Slovensku.Spoločnosť vstúpila do strategického partnerstva v súvislosti s výstavbou výrobnej linky na batérie s výkonom 100 megawatthodín (MWh). Tá sa má začať už v prvej polovici roku 2020. Do konca roku 2021 má poskytnúť vlastné licencované riešenie pre autobatérie. Celková investícia do vývoja spolu s nákladmi na výstavbu výrobnej linky by mala dosiahnuť 100 miliónov eur.Matador bude pomáhať spoločnosti InoBat Auto počas obdobia výstavby, a to prostredníctvom zapojenia svojich inžinierskych a riadiacich tímov. Tie navrhujú najmodernejšie automatizované linky pre významných hráčov automobilového priemyslu. Aby zohrával projekt ešte silnejšiu strategickú úlohu, počíta sa s následným rozšírením výrobnej kapacity na 10 GWh, ktorá umožní hromadnú sériovú výrobu batérií.uviedol Marián Boček, spoluzakladateľ a výkonný riaditeľ InoBat.Podľa Martina Keleho, generálneho riaditeľa Matador Group, spoločnosť je inovatívnym dodávateľom riešení v mobilite. Matador sa dlhodobo profiluje a rozvíja najmä ako vývojová skupina, a to v oblasti vývoja časti automobilov, technológií pre automobilový priemysel a komplexných riešení v oblasti Industry 4.0.Projekt InoBat Auto bol prvýkrát predstavený v júli tohto roku ako spoločné úsilie spoločností InoBat a Wildcat Discovery Technologies. Spolupráca stavia na jedinečnej kombinácii výskumno-vývojového centra spolu s regionálnou exkluzivitou pre InoBat. Súčasťou projektu je výrobná linka. Počíta sa s nepretržitým vývojom vlastných batérií v úzkej kooperácií s výrobcami elektrických vozidiel.