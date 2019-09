V Sýrii otvoria dva hotely zo siete Louvre Hotels Group

ilustračná snímka Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 16. septembra (TASR) - Francúzska skupina Louvre Hotels Group otvorí v Damasku svoje dva hotely. Informoval o tom francúzsky denník Le Monde.Päťhviezdičkový hotel Royal Tulip Semiramis a štvorhviezdičkový Golden Tulip Mazzeh by mali začať fungovať na jar 2020, po rekonštrukcii ich budov a areálov.Podľa spravodajskej televízie France 24 je Louvre Hotels Group prvým západným hotelovým reťazcom, ktorý príde do Sýrie od roku 2012, keď v tejto krajine vypukla občianska vojna.Louvre Hotels Group je jedným z najväčších hotelových reťazcov na svete - má viac než 1500 hotelov v 54 krajinách sveta. Od roku 2015 je vo vlastníctve čínskych investorov.Le Monde dodal, že kým v roku 2010 navštívilo Sýriu 8,5 milióna cudzincov, v roku 2018 ich bolo len 1,8 milióna. Damask bol počas celej vojny pod kontrolou vlády a armády prezidenta Bašára Asada.Sýria bola a je považovaná za križovatku kultúr. Na jej území sa nachádza mnoho významných historických pamiatok vrátane takých, ktoré boli zaradené do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, ako Palmýra, Aleppo, Busrá či križiacky hrad Krak des Chevaliers (hisn al-Akrád), či v samotnom Damasku.Sýria je atraktívna aj charakterom svojho územia - je totiž čiastočne hornatou a čiastočne púštnou krajinou. Malé percento jej územia zaberajú lesy, z ktorých časť je zákonom chránená. Sýriou preteká aj historicky významná rieka Eufrat, na ktorej brehoch vznikali významné centrá civilizácie.