Máte doma prváka? Toto všetko by mal vedieť pred nástupom do školy

Bratislava 15. augusta (TASR) – Aj keď sú ešte prázdniny, tohtoroční prváci by sa mali už pripravovať na svoj prvý príchod do školy. Rodičia, ktorí bývajú často oveľa neistejší ako ich dieťa, by si však v každom prípade mali dávať pozor a neprenášať svoje zmiešané pocity na budúceho prváka, uviedla pre TASR šéfredaktorka portálu dobre-napady.sk Silvia Bodláková.Budúci prvák by mal mať rozvinutú jemnú, ale i hrubú motoriku. Mal by vedieť správne držať pastelky a pero, no taktiež by mu nemalo robiť problém behať alebo skákať. Budúci prvák by sa mal vedieť predstaviť, poznať svoju adresu a mená rodičov.informovala Bodláková. Okrem základných sociálnych návykov by však nemali chýbať ani základy slušného správania. Dieťa by sa malo vedieť pozdraviť, poďakovať a slušne o niečo požiadať. Prvák by mal podľa Bodlákovej uznávať hlavne autority, mal by vedieť, komu tykať a komu vykať. Mal by si byť však vedomý aj toho, že nie je slušné skákať niekomu do reči.S nástupom do školy sú spojené aj mnohé výdavky, s ktorými by mal rodič už vopred rátať. Pri zakúpení aktovky by mal napríklad myslieť na to, že ju bude nosiť dieťa a preto by ju mali kupovať určite spoločne. Nemusí byť najdrahšia, no mala by sa dieťaťu páčiť.“ povedala Bodláková. Podľa nej sa dá aj pri výbere tašky do školy zistiť, ako sa vie rodič dohodnúť so svojim dieťaťom na pravidlách a aj na tom, čo je podstatné. Čo sa týka obuvi, škôlkarské prezúvky by bolo vhodnejšie zameniť za niečo vzdušnejšie. Noha by však mala byť pevne obutá, pretože na rozdiel od škôlky tu chodievajú deti po schodoch viacej.Pred príchodom do školy treba navštíviť aj papierníctvo. Prvákom sa odporúčajú zakúpiť hlavne hranaté farbičky a ceruzky, ktoré si bude môcť uložiť do najlepšie jednoradového peračníka. Nožničky postačia zatiaľ aj tie škôlkárske, no guma by sa mala v obchode ešte pre istotu skontrolovať, aby netrhala papier.pripomenula Bodláková a podotkla, že v prvom polroku práve učiteľky regulujú, čo všetko si prvák berie domov. Vodové farby, štetce a iné potreby na maľovanie zatiaľ kupovať rodičia nemusia. Môže sa totiž stať, že sa prostredníctvom školy zakúpia hromadne pre všetky deti. V každom prípade treba radšej počkať, pretože učiteľky sa o všetkom dohodnú s rodičmi hneď v prvý deň.