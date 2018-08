Tvorcovia a účinkujúci sa tešia na siedmu sériu Milujem Slovensko, obľúbená šou prinesie novinky

Porovnávanie je úplne prirodzené

BRATISLAVA 15. augusta (WebNoviny.sk) - Tvorcovia a účinkujúci relácie Milujem Slovensko sa už tešia na štart pripravovanej siedmej série populárnej šou. Obľúbený formát tentoraz prinesie niekoľko noviniek, z ktorých najvýraznejšou bude obmena kapitánov súťažných tímov.Adelu Vinczeovú a Dana Dangla na tejto pozícii už čoskoro vystriedajú herečka Stanka Kašperová a stand-up komik Juraj Šoko Tabaček. „Rozhodli sme sa pre túto dvojicu, lebo sme si povedali, že keď už, nech dostanú príležitosť noví, mladí ľudia, nová krv. Ja som hlboko presvedčený o tom, že títo dvaja sa toho zhostia na 120 percent. Zatiaľ však hovorím, že na 110, ale to len preto, aby mali možnosť nás ešte prekvapiť a potiahnuť túto šou ešte o niečo vyššie. Som absolútne presvedčený o tom, že sme šou zverili do dobrých rúk, že sa toho zhostia, ako najlepšie vedia a za pomoci nášho moderátora Martina Nikodýma nám ukážu svoj talent a vtip, svoju bezprostrednosť a svoje vzdelanie,“ povedal počas utorňajšieho stretnutia s médiami programový riaditeľ RTVS Marek Ťapák.Divákov a diváčky šou poteší aj nová scéna, na ktorej sa bude relácia odohrávať a zmeny by podľa režiséra šou Rada Štefanova mali nastať aj v hudobnej produkcii a v súťažných kolách.Kašperová a Tabaček sa na účinkovanie v šou už zodpovedne pripravujú. „Pre mňa je veľkou poctou, že vôbec môžem stáť na mieste kapitánky a že môžem mať po boku takýchto skvelých ľudí. Teší ma, že som dostala šancu, že mám absolútnu dôveru u ľudí, ktorí pripravujú tento projekt a že ma zobrali, pretože som ich presvedčila o tom, že som človek, ktorý sa rád zabáva a ktorý má rád výzvy. Porovnávanie je úplne prirodzené, vôbec sa toho nebojím, napriek tomu to budeme vždy len my, budeme to robiť len za nás a všetko, čo sa tu udeje, bude naozaj spontánne. Ide hlavne o zábavu, o nič iné,“ uviedla herečka.Ako zároveň priznala, výhru si len tak ujsť nenechá. „Bude to veľký boj. Šoko ešte nevie, čo odo mňa očakávať. On vie, akým spôsobom sme fungovali predtým, ale teraz začne nový boj, nová výzva a všetko mu natriem,“ poznamenala s odhodlaným výrazom na tvári.Podobne napokon zareagoval i Juraj Šoko Tabaček. „Túto šou mám rád a som veľmi rád, že môžem byť jej súčasťou práve preto, že prináša širokospektrálnu zábavu pre všetky vekové kategórie, je láskavá a nenútene vzdeláva. V tomto trende myslím, že sa nedá nezotrvať, lebo tak je tá šou nastavená. Pre mňa je to výzva, nie je to o tom, že by som tam teraz chcel nejakým spôsobom exhibovať, ale o tom, aby som nás v súčinnosti s tímom doviedol k výsledku, ktorý sa volá výhra... Hlavne však ide o to, aby sme sa zabavili, aby sme sa cítili príjemne a aby aj hostia cítili, že tá šou je o nich a pre nich. Ja mám byť ten človek, ktorý vytvorí dobrú atmosféru a dobré prostredie pre ľudí, ktorí budú v mojom tíme. To je taká premisa, ktorú by som chcel odsledovať,“ ozrejmil známy stand-up komik.„Samozrejme sa nevyhneme porovnávaniu, veľmi dobre vieme, kto boli kapitáni pred nami. Dana mám veľmi rád a vždy som ctil jeho humor a prístup k životu ako takému. Je dôležité si uvedomiť, že nie sme schopní predošlých kapitánov nejakým spôsobom napodobňovať, takže si pôjdeme svoju linku, ale chcem povedať, že urobíme všetko pre to, aby sa ľudia bavili naďalej a aby táto šou zostala v ich obývačkách,“ podotkol.Stabilným pilierom relácie, ktorý si televízia v ďalšej sérii ponechá, je moderátor Martin Nikodým. Ten sa, rovnako ako tvorcovia a noví kapitáni, na ďalšie časti šou úprimne teší.„Bude to iné, je to úplne nová etapa, nebudem sa môcť opierať o všetky tie zážitky, ktoré sme mali s Adelou a s Danom, ale budeme si vytvárať úplne nové. Na to sa teším, som na to pripravený a preto som, keď som mohol, sám vstupoval do výberu nových kapitánov a hovoril som tvorcom programu, že 'Áno, s týmito dvomi ľuďmi mi bude v štúdiu veľmi fajn...' Veľmi dôležité pri ich výbere totiž bolo, aby sme si osobne sedeli. Milujem Slovensko je veľmi osobný formát, v ktorom si vytvárame až takmer intímne vzťahy a keby sme sa nemali radi, bolo by to okamžite vidno. A my sa máme radi!,“ zdôraznil moderátor.Siedmu sériu šou Milujem Slovensko začnú na Jednotke vysielať začiatkom jesene. Prvá časť by sa mala na televízne obrazovky dostať v piatok 7. septembra vo večernom prime time.