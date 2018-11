Máte gynekologické problémy? Odborníci odporúčajú zmeniť životný štýl

Foto: INDONAL WOMAN/rawpixel Foto: INDONAL WOMAN/rawpixel

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. novembra (OTS) - Trápia vás menštruačné ťažkosti, cysty na vaječníkoch, hormonálne výkyvy a mnoho iného? Chyba môže byť práve v zložení stravy. Ženské problémy netreba podceňovať a treba sa im postaviť čelom. Ako odporúča gynekologička MUDr.Ilona Hegerová, prvoradé sú pravidelné gynekologické prehliadky, s ktorými ide ruka v ruke zmena životného štýlu v prospech preventívnych opatrení pred gynekologickými problémami. Medzi najvýznamnejšie patrí správne zloženie stravy. Strava by mala byť bohatá na vlákniny, mala by obsahovať zeleninu a ovocie. Zo zeleniny odborníci najviac odporúčajú konzumovať kel, kapustu, cesnak a iné zelené druhy. Ovocie treba jesť s mierou, pretože obsahuje prírodný cukor, ktorý síce je prospešný, ale na druhej strane, ak je ho v strave príliš veľa, môže podporiť vznik gynekologického problému. Keďže zmena životného štýlu by mala byť vyvážená, nesmie sa zabúdať ani na pravidelný pohyb, ktorý tvorí jednu zo základných zložiek budovania imunity. A ako je dobre známe, práve imunita hrá najväčšiu úlohu v tomto ťažkom zápase.Gynekológovia odporúčajú ženám pri spomínaných gynekologických problémoch siahnuť aj po prírodných produktoch. Jedným z prelomových výrobkov je INDONAL WOMAN®, ktorý je výborným pomocníkom v boji proti ženským ťažkostiam.Štúdie potvrdzujú, že Indol-3-carbinol (I3C), ktorý sa nachádza v prípravku INDONAL WOMAN® priaznivo vplýva na hormonálnu rovnováhu. Látka I3C je prírodný extrakt z brokolice a ďalšej hlúbovitej zeleniny (kapusta, kaleráb, karfiol). Indol-3-karbinol je schopný kontrolovať aktuálny stav hormonálnych hladín a nepretržite ich upravovať zvyšovaním alebo naopak potláčaním produkcie pohlavných hormónov tak, aby udržoval ich optimálne hladiny. Zabezpečí, aby nedochádzalo v organizme k prílišnému poklesu a naopak ani vzostupu hormonálnych hladín alebo k ich kolísaniu. Zjednodušene povedané, sleduje vašu hladinu hormónov. Viac informácií sa dočítate na www.indonal.sk