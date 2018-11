KDH považuje povinné predprimárne vzdelávanie za nekoncepčné

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 21. novembra (TASR) - Kresťanskí demokrati považujú rozhodnutie vlády o povinnom predprimárnom vzdelávaní pre všetky päťročné deti za nekoncepčné. Pripomenuli, že už pred rokom vyzývali ministerku školstva, vedy, výskumu a športu Martinu Lubyovú (nominantka SNS), aby tentostiahla. TASR o tom v stredu informoval Stano Župa z komunikačného oddelenia KDH.Podľa KDH ministerstvo školstva, ani žiaden iný inštitút dodnes nepredložili analýzu, na základe ktorej by bolo nutné zaviesť povinnú školskú dochádzku pre všetky deti od päť rokov. Podľa členky predsedníctva KDH Miroslavy Szitovej to naše deti nepotrebujú.povedala Szitová. Ako ďalej doplnila, ak chceme dať deťom z osád šancu pripraviť sa plnohodnotne na vzdelávanie, je nevyhnutné venovať sa deťom skôr ako v piatich rokoch.priblížila.Pri tomto vládnom návrhu podľa Szitovej vzniká problém nielen pre obce, ktoré budú musieť dobudovať kapacity, ale aj pre rodičov.dodala.uzavrela Szitová.Od 1. septembra 2020 by malo byť predprimárne vzdelávanie pre všetky päťročné deti povinné, rozhodli o tom predstavitelia vlády na zasadnutí 20. novembra. Povinnosť absolvovať predškolskú prípravu by bola zavedená rok pred začiatkom povinnej školskej dochádzky. Na presadenie tejto zmeny bude nutná novelizácia príslušnej legislatívy, TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva.