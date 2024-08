Máte pre hazardné hry problémy? Môžete požiadať o samovylúčenie, urobili tak už tisíce ľudí

Varovných signálov je niekoľko

Proces je jednoduchý

Po pol roku sa dá vymazať

4.8.2024 (SITA.sk) - Ak človek nemá emócie pod kontrolou, stávajú sa najväčším nepriateľom bezpečného a zodpovedného hrania.Uviedol to Úrad pre reguláciu hazardných hier , ktorý odporúča hráčom všímať si varovné signály, pri ktorých by mali zvážiť, či nie je správnym krokom dobrovoľné samovylúčenie z hrania hazardných hier.Jedným z varovných signálov môže byť neúspešné pokúšanie sa prestať hrať či obmedziť hranie hazardných hier. Taktiež je potrebné všímať si, či osoba necíti nepokoj alebo podráždenosť v prípade, ak nemôžete hrať.Varovný prst zdvíha úrad aj pri hráčoch, ktorí podávajú vyššie stávky, ako si môžu dovoliť prehrať, či vtedy, ak hráč využíva hazardné hry na to, aby unikol stresujúcej situácii a hranie v ňom vyvolá ďalšie negatívne emócie.Obmedziť hranie hazardných hier by mali aj tí, pre ktorých to predstavuje negatívny vplyv na zdravie, rodinu, vzťahy, prácu, ale aj financie.„Samovylúčenie je dobrovoľný proces, v rámci ktorého sa osoba, ktorá má obavy, že hazardné hry začínajú negatívne ovplyvňovať jej život, môže rozhodnúť, že si obmedzí svoj prístup k hazardným hrám. O samovylúčenie môže požiadať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá chce byť vylúčená z účasti na hazardných hrách v online priestore a zároveň mať zakázaný vstup do herní, kasín a stávkových kancelárií," uviedol úrad.V registri vylúčených osôb bolo koncom mája tohto roku evidovaných takmer 17-tisíc hráčov, ktorí sa vylúčili z hrania hazardných hier prostredníctvom samovylúčenia. Z tohto množstva išlo o 88 percent mužov a 12 percent žien.Najväčšie zastúpenie mali osoby od 25 do 44 rokov a tvorili takmer 70 percent z celkového počtu samovylúčiteľov.„Oproti rovnakému obdobiu roka 2023 ide o nárast počtu dobrovoľne samovylúčených osôb o viac ako 4-tisíc," dodal úrad.Proces dobrovoľného samovylúčenia je jednoduchý, stačí si stiahnuť Žiadosť o zápis do registra vylúčených osôb, ktorá je zverejnená ne webe Úradu pre reguláciu hazardných hier.V žiadosti je potrebné vyplniť potrebné údaje, podpísať ju a zaslať poštou či podať osobne na adrese úradu.Ak žiadosť podáva osoba elektronicky, musí byť podpísaná kvalifikovaných elektronickým podpisom fyzickej osoby, ktorá žiada o vylúčenie.Ak sa osoba zmení a získa kontrolu nad svojimi hráčskymi návykmi, môže podať žiadosť o výmaz z registra vylúčených osôb, avšak najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od zápisu do registra.

„Inštitút dobrovoľného samovylúčenia je zákonný nástroj, ako byť zodpovedný voči sebe a voči svojej rodine. Spoločnosť o tejto možnosti, ktorá pomáha chrániť zraniteľné osoby a predchádzať škodám spôsobeným hazardnými hrami, nemá dostatočné informácie. Preto je celospoločensky žiaduce o tomto nástroji ochrany hovoriť, a to bez akýchkoľvek predsudkov, keďže môže mať zásadný vplyv nielen na život jednotlivca, ale i na jeho blízke okolie,“ uviedol generálny riaditeľ Úradu pre reguláciu hazardných hier Martin Bohoš.