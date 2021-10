Máte zaujímavý nápad na zlepšenie života vo vašom okolí? Tesco vám pomôže

92 kultúrnych podujatí



45 ihrísk



154 vzdelávacích aktivít



111 úprav verejných záhrad a parkov



11 detských táborov



16 pomocí pre útulky pre zvieratá



7 aktivít na ochranu včiel



13.10.2021 (Webnoviny.sk) -"Tesco už 25 rokov podporuje komunity vo všetkých regiónoch, kde pôsobí. Uvedomujeme si, že pomoc komunitám je naďalej veľmi dôležitá. Pokračujeme preto v našich programoch zacielených na konkrétny rozvoj komunít. Teší nás, že program Vy rozhodujete, my pomáhame patrí k najobľúbenejším grantom pre komunity na Slovensku. Svedčí o tom aj rastúci počet organizácií, ktoré sa chcú zapojiť, záleží im na okolí a posielajú nám svoje nápady. Doteraz sme dostali celkovo takmer 3 800 nápadov, z nich sme finančne podporili až 1 617 projektov. Tento rok pri príležitosti okrúhlej 10. edície získa 10 z finálnych projektov podporu navyše – spolu vo výške 13 000 eur. Vyberie ich nezávislá komisia a naši kolegovia v špeciálnom hlasovaní," povedalaMiestne organizácie, samosprávy, školy či neziskovky môžu prihlásiť svoje projekty zamerané na zlepšenie života vo svojom okolí online na webstránke grantového programu od 11. októbra 2021 do 14. novembra 2021. Víťazné projekty získajú podporu vo výške takmer 183-tisíc eur.Grantový program Vy rozhodujete, my pomáhame podporuje rozličné verejnoprospešné iniciatívy, a to z oblasti zdravia, športu, vzdelávania či kultúry. Môže ísť napríklad o vybudovanie detského ihriska či cyklotrasy, vytvorenie športovej aktivity pre škôlkarov či seniorov, bezpečnejšie fungovanie centra voľného času, postavenie hmyzieho hotela či ochranu včiel. Príležitosť dostanú i projekty, ktoré pomáhajú vyrovnať sa so súčasnou mimoriadnou situáciou po nástupe koronakrízy či podporiť zdravie a imunitu.Nezávislá komisia – v zastúpení Tesca a zástupcov neziskového sektora – vyberie z prihlásených nápadov 231 najlepších projektov. Desiatka projektov pri príležitosti 10. edície získa navyše i extra podporu spolu vo výške 13 000 eur. Všetky projekty v 10. edícii reťazec podporí dokopy sumou viac ako 182-tisíc eur.O víťazných projektoch rozhodnú počas hlasovacej fázy, ktorá sa začína v polovici januára 2022, priamo zákazníci Tesca hlasovaním, a to prostredníctvom žetónov vo všetkých 154 obchodoch reťazca naprieč Slovenskom. Víťazné projekty – podľa počtu žetónov – získajú granty buď vo výške 1 300 eur, 600 eur, alebo 300 eur. Hlasovací žetón dostane každý zákazník pri nákupe v predajniach Tesco.Tesco v rámci grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame doteraz podporilo celkovo 1 617 projektov celkovou sumou 1,33 milióna eur. Zákazníci projektom odovzdali dokopy takmer 28 miliónov žetónov.Do ostatnej 9. edície grantu na jar tohto roka záujemcovia i organizácie prihlásili rekordný počet projektov – až 477. Odborná komisia vrátane zástupcov Nadácie Pontis z nich vybrala 231 finalistov. Celkový zoznam víťazných projektov je na webstránke grantového programu Možnosť prihlásiť sa, pravidlá programu a informácie o všetkých edíciách nájdete na https://tesco.sk/pomahame Informačný servis