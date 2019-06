Matečná: Je znepokojujúce, že 31 % výrobkov v EÚ má dvojakú kvalitu

Na snímke podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Brusel 24. júna (TASR) - Je znepokojujúce, že až 31 % výrobkov testovaných v EÚ malo zloženie so značnými rozdielmi, pričom predný obal výrobkov týmto skutočnostiam nenasvedčoval. V reakcii na výsledky testovania zverejnené v pondelok Európskou komisiou (EK) to vyhlásila ministerka pôdohospodárstva SR Gabriela Matečná (SNS).upozornila ministerka.Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka zároveň upozornilo, že do testovania sa nezapojilo Rakúsko, Nemecko ani Taliansko, čo sú krajiny, ktoré výrobky dvojakej kvality dovážajú aj na Slovensko alebo do Českej republiky.pripomenula Matečná.Tlak, ktorý sa SR s ďalšími dotknutými členskými štátmi podarilo vyvinúť, vyústil podľa nej do celoeurópskej legislatívy aj spoločného testovania.dodala ministerka.EK v pondelok zverejnila výsledky celoeurópskeho porovnávania potravinárskych výrobkov na dvojakú kvalitu, z ktorého vyplýva, že približne tretina testovaných výrobkov má iné zloženie, a to napriek rovnakým alebo podobným obalom.Štúdia, ktorú vykonalo Spoločné výskumné centrum (JRC) Európskej komisie, analyzovala 1380 potravinárskych výrobkov v 19 krajinách EÚ a ukazuje, že 9 % porovnávaných výrobkov malo rôzne zloženie, hoci obaly boli identické. Ďalších 22 % výrobkov malo podobné obaly, ale tiež rôzne zloženie. Na základe novej vyvinutej metodiky budú teraz príslušné vnútroštátne orgány schopné vykonať analýzy jednotlivých prípadov. Ak zisťovanie konkrétneho prípadu preukáže, že ide o dvojakú kvalitu, a teda nekalú obchodnú praktiku, obchodníkom hrozí sankcia do výšky 4 % z obratu.