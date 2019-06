Sydney vyhlásilo v súvislosti s klimatickými zmenami núdzový stav

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Canberra 24. júna (TASR) - Austrálske mesto Sydney v pondelok vyhlásilo stav klimatickej núdze a pripojilo sa tým k stovkám samospráv po celom svete, ktoré žiadajú okamžité kroky v súvislosti s klimatickými zmenami. Informovala o tom agentúra DPA.Mestské zastupiteľstvo po vyhlásení stavu núdze oznámilo, že obyvateľov najväčšieho austrálskeho mesta klimatické zmenypovedala starostka Sydney Clover Mooreová.Starostka dodala, že austrálske federálne vlády sa v období posledných rokov nečinne prizerali, a krajina sa teraz podľa nej nachádza v kritickom bode.povedala.Sydney vládu takisto žiada, aby založila úrady, ktoré zabezpečia, že Austrálčania zamestnaní v priemysle fosílnych palív si nájdu primerané náhradné zamestnanie.Mesto si určilo cieľ zredukovať množstvo emisií CO2 do roku 2030 o 70 percent a do roku 2050 znížiť ich množstvo na nulu. Stav klimatickej núdze už vyhlásilo viacero austrálskych miest.Parížska dohoda bola uzavretá v roku 2015 so zámerom obmedziť emisie tzv. skleníkových plynov.