Matečná: Návrh zákona o neprimeraných podmienkach posilňuje kontrolu

Bratislava 23. januára (TASR) – Vládny návrh zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami posilňuje kontrolu. Kontrolór z agrorezortu bude mať dosť veľké kompetencie, aby vstúpil na územie jednotlivých článkov dodávateľsko-potravinárskeho reťazca. Povedala to v stredu pre TASR šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriela Matečná (SNS) o vládnom návrhu zákona po jeho prezentácii pred Výborom NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.Ide o to, aby si kontrolór mohol napríklad od obchodného reťazca vyžiadať doklady.priblížila ministerka s tým, že návrh sa týka tiež súkromne hospodáriacich roľníkov, ak majú miesto v reťazci poľnohospodár - spracovateľ - obchod.Výbor podporil tento vládny návrh rovnako ako návrh skupiny poslancov na vydanie zákona o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe a návrh poslancov Petra Antala, Irén Sárközy a Andreja Hrnčiara (poslanci za Most-Híd) na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o cenách.Predseda výboru a jeden z trojice predkladateľov novely zákona o cenách Peter Antal povedal, že bude predložený pozmeňujúci návrh. Jeho obsahom budú pripomienky legislatívy parlamentu ku kompetencii MPRV SR kontrolovať dodržiavanie zákona a spresnenie tovarov, ktoré budú porovnávané v rámci cenotvorby.vysvetlil s tým, že to boli výhrady Zväzu obchodu SR a Slovenskej aliancie moderného obchodu, ktoré akceptovali.Poslanec Juraj Soboňa (SNS) počas predstavenia návrhu zákona o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe uviedol, že je určená na roky 2019 až 2021 v objeme 30 miliónov eur ročne pre podnikateľov, a to formou úhrady zaplatenej časti spotrebnej dane z minerálnych olejov. Konkretizoval ďalej, ktorých oblastí rastlinnej a živočíšnej výroby sa bude týkať. Výzvu na podávanie žiadostí by mala zverejniť Poľnohospodárska platobná agentúra (PPA).konštatoval Soboňa a dodal, že návrh má pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.Výhradu k oblastiam, ktorých sa zákon týka, mal opozičný poslanec vo výbore Martin Fecko (OĽaNO), ktorý navrhol, aby zahrnul aj včelárov, čo vzbudilo diskusiu koaličných a opozičných poslancov o podnikaní a prvovýrobe. Ak bude fungovať podnikateľské prostredie v pôdohospodárstve, podnikateľ bude môcť znížiť cenu a výrobné náklady, uviedla pre TASR členka výboru a opozičná poslankyňa Anna Zemanová (SaS). Návrh zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a návrh novely o cenách považuje za umelé regulácie, ktoré vstupujú do vzťahu dvoch podnikateľských subjektov, preto ich nepodporila.