Tria: Taliansko tento rok splní svoje fiškálne ciele

Giovanni Tria, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Davos 23. januára (TASR) - Taliansko v tomto roku splní kľúčový fiškálny cieľ týkajúci sa rozpočtového deficitu, uviedol v stredu taliansky minister hospodárstva Giovanni Tria. Podľa neho nie sú potrebné žiadne korekčné opatrenia, ktoré by zabránili vyššiemu schodku.Rím podľa rozpočtu počíta v tomto roku s deficitom 2,04 % hrubého domáceho produktu (HDP). Mnohí analytici však pochybujú, že sa tento cieľ podarí splniť, pokiaľ vláda neprijme nové úsporné opatrenia, keďže rast ekonomiky sa spomaľuje.povedal Tria v rozhovore pre agentúru Reuters.dodal.Talianska centrálna banka minulý týždeň uviedla, že HDP na konci vlaňajška zrejme klesol druhý kvartál po sebe, čo by znamenalo, že tretia najväčšia ekonomika eurozóny sa dostala do recesie. Centrálna banka očakáva, že HDP sa tento rok zvýši len o 0,6 %. Vláda je podstatne optimistickejšia, keď počíta s nárastom o 1 %.povedal Tria.