Matečná: Obchodné reťazce v SR majú ziskovosť vyššiu ako v zahraničí

Na snímke ministerka pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja Gabriela Matečná.. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 27. júna (TASR) - Obchodné reťazce na Slovensku majú ziskovosť vyššiu ako reťazce v zahraničí. Uviedla to podpredsedníčka vlády SR a šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriela Matečná (SNS) v reakcii na nedeľné (24.6.) vyjadrenia predsedu SNS Andreja Danka o zavedení osobitného odvodu pre reťazce.priblížila.V okolitých krajinách je podľa Matečnej normálne, že podiel domácich produktov v obchodných reťazcoch je omnoho vyšší ako v SR, je vyše 70-%,spresnila.poznamenala.dodala Matečná na otázku, či odvod pre reťazce nespôsobí zvýšenie cien v obchodoch.Danko v nedeľu 24. júna v diskusnej relácii TA3 naznačil, že podpora domácich výrobcov a slovenských produktov by mala byť zabezpečená systémovou podporou z obratu obchodných reťazcov. S touto snahou, ktorá by mala dostať počas leta podobu legislatívneho návrhu, je podľa Danka už oboznámený aj rezort financií.Predseda parlamentu zároveň vyhlásil, že ak sa obchodné reťazce 'nenaučia správať' voči domácim výrobcom, pôdohospodárom i potravinárom,Podľa Danka pôjde o osobitný odvod.uviedol Danko. Verí, že opodstatnenie systémovej podpory pochopia aj samotné obchodné reťazce.zdôraznil predseda SNS.