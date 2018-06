Vláda schválila plán Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania

Na archívnej snímke v pozadí zľava podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír (Smer-SD), predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD), podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) a podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (nominantka SNS) počas zasadnutia vlády v Bratislave. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 27. júna (TASR) - Implementačný plán Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVaV), ktorý má určiť smerovanie slovenského školstva na nasledujúcich desať rokov, sa skladá zo 106 opatrení, ktoré sú rozdelené v piatich dvojročných na seba nadväzujúcich akčných plánoch. Vláda v stredu schválila nové znenie NPRVaV, ktorý predstavila šéfka rezortu školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) a prvý akčný plán na obdobie rokov 2018 – 2019. Zároveň vzala na vedomie akčné plány č. 2 – 5, teda od rokov 2020 až 2027.Jednotlivé opatrenia sú zoradené v troch oblastiach, a to regionálne školstvo, vysoké školy a ďalšie vzdelávanie. V oblasti regionálneho školstva NPRVaV počíta napríklad so zavedením povinného predprimárneho vzdelávania v materských školách pre každé dieťa jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Od štyroch rokov by to malo byť od roku 2021, o rok neskôr by mali mať právo na návštevu škôlky deti od troch rokov.NPRVaV sa v rámci regionálneho školstva zaoberá aj žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Vytvorená by mala byť podpora výchovy a vzdelávania týchto detí na stredných školách, ale aj ich prechod zo základnej na strednú školu.Veľká časť implementačného plánu sa venuje inkluzívnemu vzdelávaniu, tejto oblasti sa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) plánuje venovať už od tohto roka. Postupne chce napríklad zvýšiť počet odborných zamestnancov v školách, najmä asistentov učiteľa, sociálnych pedagógov, školských psychológov a špeciálnych pedagógov, ale napríklad aj vytvoriť stratégiu postupného rozvoja inkluzívneho vzdelávania na Slovensku.Od roku 2020 rezort školstva plánuje s odstránením dvojzmennej prevádzky v základných školách, najmä v lokalitách s vysokou koncentráciou marginalizovaných rómskych komunít. Dôraz sa kladie aj na vzdelávanie žiakov v jazykoch národných menšín.Lubyová viackrát avizovala, že sa chce zamerať na podporu atraktivity učiteľského povolania. Cieľom v rokoch 2019 – 2020 je zrealizovať analýzu stavu atraktivity tohto povolania a zamestnanosti učiteľov na základe viacerých údajov. Súčasťou analýzy bude stanovenie ďalších kritérií na vyhodnocovanie atraktivity povolania pedagogických zamestnancov s ohľadom na mieru atraktivity učiteľského povolania v jednotlivých regiónoch SR a návrh opatrení na zvyšovanie atraktivity povolania. Rovnako by sa podľa NPRVaV mala zvýšiť aj platová tarifa pedagogických a odborných zamestnancov.uvádza sa v implementačnom pláne NPRVaV. Počíta sa aj so zvýšením finančného ocenenia učiteľov na začiatku kariéry. Základná platová tarifa by sa mala zvýšiť o 9,5 percenta, následné zvyšovanie bude o 0,25 percenta pre prvý až ôsmy rok započítanej praxe, od deviateho roku je naplánované zvýšenie od 0,5 percenta.Od roku 2020 by sa mali upraviť štátne vzdelávacie programy, ale i vypracovať modelové školské vzdelávacie programy. Cieľom je i postupný presun časti kompetencií štátnej správy v oblasti riadenia a financovania regionálneho školstva z Ministerstva vnútra SR späť na MŠVVaŠ SR.NPRVaV kladie dôraz aj na vysoké školstvo. Od roku 2021 by sa mali podporovať programy, ktoré budú zamerané na prácu s talentmi počas vysokoškolského štúdia. Podobne ako v regionálnom školstve, i tu by si mali finančne polepšiť vysokoškolskí učitelia a vedecko-výskumní pracovníci. Aj v tomto prípade by malo byť zvyšovanie tarifným platov rovnaké. Mladým zamestnancom by sa mala zvýšiť základná platová tarifa o 8,7 percenta, následné zvyšovanie v priemere o dve percenta do 15 rokov započítanej praxe, potom do 32 rokov započítanej praxe v priemere o tri percentá.