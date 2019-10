Matečná odovzdala semená slovenských rastlín do Svetovej génovej banky

Na archívnej snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Foto: TASR Jaroslav Novák Foto: TASR Jaroslav Novák

Longyearbyen/Bratislava 22. októbra (TASR) – Podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (SNS) za účasti nórskej ministerky pôdohospodárstva Olaug Vervik Bollestadovej odovzdala vzorky semien pôvodných slovenských rastlín do Svetovej génovej banky na Svalbarde. Podľa hovorcu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Vladimíra Machalíka ide o historický moment pre záchranu genofondu rastlinstva na území Slovenskej republiky.vysvetlila Matečná.Uloženie vzoriek do Svetovej génovej banky na Svalbarde financoval agrorezort, a to vrátane prípravy vzoriek, transportu a skladovania. Od dnešného dňa tak má Slovensko vo Svetovej génovej banke uložených 630 vzoriek našich pôvodných rastlín. Ide napríklad o jačmeň siaty, ovos nahý, pšenicu dvojzrnnú či letnú, pšenicu špaldovú, raž siatu, mak siaty, tritikale, pohánku jedlú, láskavec, proso siate, bôb záhradný, cícer baraní, hrach siaty, šošovicu jedlú a ďalšie. Ide pritom o pôvodné druhy, ktoré boli testované na čistotu genetického materiálu pred vplyvmi iných odrôd a ich kríženiu, a špeciálne pripravované. Životaschopnosť takto uložených semien je 50 až 100 rokov.Projekt realizovala Génová banka SR, ktorú prevádzkuje Výskumný ústav rastlinnej výroby (VÚRV) Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC) a bola vybudovaná na uchovanie a udržanie rozmanitosti rastlín. NPPC-VÚRV ju prevádzkuje od roku 1996. Tvoria ju laboratóriá a klimatizované boxy s uskladnenými semenami s celkovou kapacitou 50.000 vzoriek semenných druhov, či už obilnín, strukovín, olejnín, krmovín, tráv, zelenín, technických rastlín a okrasných kvetín.Uchovávajú sa tu staré odrody pšenice, jačmeňa a strukovín, ktoré boli na Slovensku vyšľachtené v medzivojnovom období. Vzorky sa skladujú pri teplote -17 stupňov Celzia na obdobie 50 rokov a pri teplote 4 stupne Celzia pre ich ďalšie využívanie.vysvetlil René Hauptvogel, riaditeľ VÚRV.dodala Matečná.