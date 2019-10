Platforma rodín upozorňuje na rodičov detí so zdravotným znevýhodnením

Ilustračná snímka. Foto: TASR Adriana Antošková Foto: TASR Adriana Antošková

Bratislava 22. októbra (TASR) – Na to, že sú rodičia často nútení odísť z práce, strácajú sociálne kontakty či priateľov a sú nechcene vylúčení zo spoločnosti, aby sa mohli starať o ich zdravotne znevýhodnené dieťa, upozornila v utorok Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením.Pre rodičov, spravidla ženy-matky, je vylučovanie zo vzdelávania ich detí začiatkom vlastnej izolácie a postupnej izolácie celej rodiny. A pritom vieme, že nás pracovný trh potrebuje a dokáže prijať," povedala zástupkyňa Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením Jana Lowinski.Východiskom je podľa platformy zabezpečenie dostupnosti a nárokovateľnosť individualizovanej podpory pre všetkých žiakov, ktorí to práve potrebujú a súčasne otváranie možnosti pracovnej realizácie rodičov detí so zdravotným znevýhodnením (ZZ).V rámci projektu Spájanie je cesta aj cieľ, testuje platforma model zamestnávania matiek detí so ZZ, vylúčených zo vzdelávania, zároveň chce prostredníctvom tohto projektu apelovať na potrebu systémových zmien nielen v školstve, ale i v sociálnom systéme, v ktorom má cieľ presadiť nové kritérium na zachovanie nároku na opatrovateľský príspevok.dodala Lowinski.