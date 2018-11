Matečná: Peniaze zo zelenej nafty dostanú farmári v 3. štvrťroku 2019

Na snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 21. novembra (TASR) - Projekt tzv. zelenej nafty podporí konkurencieschopnosť slovenských farmárov. Prvé výzvy na podpory by mal agrorezort vypísať v 1. polroku 2019 a farmári by mali platby dostať v 3. štvrťroku budúceho roku. Celková suma vyčlenená na zelenú naftu dosiahne 30 miliónov eur. Uviedla to v stredu na brífingu podpredsedníčka vlády a šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriela Matečná (SNS), za účasti generálneho riaditeľa sekcie poľnohospodárstva MPRV SR Štefana Rybu.priblížila Matečná.Projekt tzv. zelenej nafty podľa Matečnej spočíva v uplatňovaní vratky spotrebnej dane z minerálnych olejov, čo má vykompenzovať poľnohospodárom časť vynaložených nákladov na jeden liter nafty. Nepôjde o automatickú celoplošnú dotáciu, ale o podporu odvetví poľnohospodárstva, ktoré sú náročné na pestovateľské postupy, ako je špeciálna a špecializovaná rastlinná výroba a živočíšna výroba. Očakávaným efektom projektu okrem udržania prvovýroby je predpokladané zvýšenie zamestnanosti v regiónoch, ako aj zvýšenie potravinovej sebestačnosti a bezpečnosti.Podčiarkla, že výška štátnej pomoci bude vychádzať z normatívu spotreby motorovej nafty, čiže prevádzkových ukazovateľov nasadenia strojov a nákladových ukazovateľov. MPRV SR už začalo zbierať údaje o poľnohospodárskej technike na území Slovenska so zameraním na zistenie jej vekovej štruktúry a dosahovaných ukazovateľov vybraných samohybných strojov.spresnil Ryba, Ak teda napríklad poľnohospodár pestuje hrušku obyčajnú na výmere 129 hektárov (ha), pri stanovenom normatíve 244,78 litrov (l)/ha a kompenzácii spotrebnej dane z plynového oleja vo výške 0,347 eura/liter dostane štátnu pomoc vo výške takmer 11.000 eur.Matečná dodala, že v rastlinnej výrobe bude podpora zameraná na pestovanie ovocia, zeleniny, konzumných zemiakov, strukovín, cukrovej repy, sóje, maku, ľanu, konope, chmeľu, koreninových a liečivých rastlín. V živočíšnej výrobe pôjde podporu chovu hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, koní a hydiny.