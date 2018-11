Plechy na lávkach Mosta SNP sú skorodované, objavili sa aj diery

Na archívnej snímke Most SNP. Foto: TASR - Jakub Kotian Na archívnej snímke Most SNP. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 21. novembra (TASR) – Plechy na lávkach bratislavského Mosta SNP, ktoré využívajú peší a cyklisti, sú skorodované. Na niektorých miestach sa objavili aj diery, cez ktoré vidno popod idúce autá či tečúcu rieku Dunaj. Hlavné mesto problém eviduje. Od konca septembra už opravuje havarijný stav lávok. Skorodované plechy však predĺžia čas opravy a aj navýšia celkové náklady.Práce boli pôvodne naplánované na 120 dní s celkovou investíciou 1,5 milióna eur. Po odstránení asfaltu sa však zistilo, že plechy sú tak skorodované, že nestačí ich ošetrenie alebo oprava, ale že sa musia vymeniť. "To spôsobí predĺženie času opravy aj navýšenie finančných prostriedkov," uviedla pre TASR hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer. Termín ukončenia opráv a ani o koľko sa navýšia celkové náklady zatiaľ nespresnila.O lokálnej poruche na východnej lávke, ktorá je aktuálne priechodná a kde sa objavila diera, mesto vie. Na tomto mieste osadilo zábranu, ktorá zamedzí prístupu verejnosti a v najbližších dňoch zabezpečí opravu tohto úseku. "Prechod cez lávku je bezpečný. Hlavné mesto si dalo urobiť posudok od odborného projektanta, ktorý skonštatoval na oboch lávkach korozívny úbytok plechov, ktorý však nie je v takom rozsahu, že by to ohrozovalo bezpečnosť chodcov a cyklistov. Projektant odporučil pravidelné kontroly a ak sa vyskytne lokálna porucha, tak jej okamžitú opravu, čo hlavné mesto dodržiava," podotkla Onufer.Práce na rekonštrukcii lávok Mosta SNP prebiehajú od septembra etapovite, pričom vždy ostáva priechodná jedna lávka, kde platí režim zmiešaného pohybu chodcov a cyklistov. Aktuálne sa opravuje západná lávka, kde opravujú zábradlia a nasledovať bude výmena plechov, ktoré sú skorodované. "Na ošetrené plechy sa potom nanesie vrstva epoxidu, ktorá nahradí doterajší asfalt," uviedla Onufer. Po ukončení prác na západnej lávke budú práce prebiehať na nájazdových rampách na staromestskej i petržalskej strane a celkovú opravu lávok na Moste SNP ukončí magistrát opravou východnej lávky.Bratislavská samospráva začala Mostu SNP venovať po 40 rokoch väčšiu pozornosť a opravovať ho po etapách. Na Moste SNP, ktorý cez Dunaj spája Petržalku s centrom hlavného mesta, prebehla minulý rok v lete rekonštrukcia vozovky za 1,5 milióna eur. Najprv sa opravovali vonkajšie jazdné pruhy a následne vnútorné. Hlavné mesto v minulom roku avizovalo aj realizáciu komplexnej diagnostiky celého mosta.