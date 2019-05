Matečná: Pomoc pre farmárov postihnutých suchom musí ešte odobriť EK

Na archívnej snímke Gabriela Matečná. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 8. mája (TASR) – Štátnu pomoc pre farmárov postihnutých predvlaňajším suchom na Slovensku musí ešte v najbližších týždňoch odobriť Európska komisia (EK). Uviedla to šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriela Matečná (SNS).priblížila.Matečná nevedela, ako dlho bude EK rozhodovať o odškodnení pre farmárov. "" dodala Matečná.Štátny tajomník agrorezortu Gabriel Csicsai v pondelok (6. 5.) informoval o tom, že Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR uzavrel proces kontroly a odsúhlasil oprávnenosť schémy pomoci farmárom pre výpadok úrody, ktorý spôsobilo veľké sucho v roku 2017. Juhozápadné Slovensko vtedy trpelo nedostatkom zrážok počas celého vegetačného obdobia.konštatoval štátny tajomník s tým, že agrárny sektor utrpel straty viac ako 30 miliónov eur.Rozhodnutím NKÚ SR sa podľa Csicsaia otvorila cesta k realizácii finančnej pomoci. Nasledovať bude odsúhlasenie schémy pomoci zo strany Európskej únie za asistencie ministerstva a potom už Pôdohospodárska platobná agentúra môže vyplácať peniaze.uviedol. Zadržanie nárazovej zrážkovej vody v regióne a jej následné použitie s cieľom zavlažovania je podľa neho jedinou cestou boja proti spustnutiu dnes ešte úrodnej krajiny.Situáciu súvisiacu so suchom v roku 2017 vyhodnotili sekcia poľnohospodárstva na ministerstve v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou a Agrárnou komorou Slovenska.uviedol štátny tajomník. Zároveň ocenil, že hlasy pôdohospodárov boli vypočuté a vláda s agrorezortom našli spôsob a vôľu im pomôcť.