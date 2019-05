Základné letecké spojenie medzi EÚ a Britániou má byť zabezpečené

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. mája (TASR) – Základná úroveň leteckých spojení medzi Európskou úniou (EÚ) a Spojeným kráľovstvom aj po brexite by mala byť zabezpečená. Postarať sa o to má nariadenie Európskeho parlamentu a Rady.priblížilo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR.Slovensku spolu s ďalšími štátmi sa podľa rezortu dopravy podarilo presadiť, aby toto nariadenie zohľadňovalo aj prípadný nárast spojení v nadchádzajúcom období. Nariadenie by sa malo začať uplatňovať v deň vystúpenia Británie z Únie.